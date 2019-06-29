ركلات الترجيح ترجح كفة منتخب تشيلي على حساب كولومبيا في كوبا أمريكا

صعد منتخب تشيلي حامل اللقب إلى نصف نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم يوم الجمعة بعد الفوز 5/4 على كولومبيا بركلات الترجيح عقب التعادل دون أهداف في ملعب كورنثيانز.

وسجل أليكسيس سانشيز ركلة الترجيح الحاسمة لتشيلي بعدما أهدر وليام تيسيو الركلة الخامسة لكولومبيا وسددها خارج المرمى.

وستلعب تشيلي في نضف النهائي مع أوروغواي أو بيرو يوم الأربعاء المقبل، بينما تقام المباراة الأخرى بين البرازيل صاحبة الأرض والأرجنتين في قمة مرتقبة.

وكانت تشيلي قد تفوقت على الأرجنتين في آخر مباراتين نهائيتين في 2015 و2016 عن طريق ركلات الترجيح ولم تمنح أي فرصة لديفيد أوسبينا حارس كولومبيا لإنقاذ أي محاولة.

وقال تشارلز أرانجويز لاعب تشيلي: ”أعتقد أننا حصلنا على فرص (خلال المباراة). لم نستغل تلك الفرصة وكان يجب أن نحسم الأمور في ركلات الترجيح“.

وأضاف ”فريقنا يشعر بالثقة عندما يتعلق الأمر بركلات الترجيح. لقد فزنا في مباراتين نهائيتين بركلات الترجيح. هذا يمنحنا ثقة“.

وتأخرت انطلاقة المباراة 20 دقيقة بسبب تعثر الفريق التشيلي في الازدحام المروري في ساو باولو لينتظر 40 ألف متفرج وصول الفريق.

وشهدت المباراة الكثير من التدخلات العنيفة وارتكب اللاعبون 35 خطأ، لكن رغم ذلك، نجح الفريقان في صناعة فرص عديدة.

ولم تكن تشيلي محظوظة في عدم تحقيق الفوز خلال الوقت الأصلي إذ سجل أرانجويز في الشوط الأول وأرتورو فيدال في الشوط الثاني لكن الحكم ألغى الهدفين بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.

وقال فيدال: ”كان الأمر صعبًا… لكن حافظنا على هدوئنا وفزنا بركلات الترجيح. نحن نستحق ذلك“.