كولومبيا تستضيف نهائي كوبا أمريكا 2020

قال إيفان دوكي رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم: إن نهائي كأس كوبا أمريكا 2020 سيقام في بلاده.

وتشترك كولومبيا مع الأرجنتين في تنظيم كوبا أمريكا 2020، وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بهذا النظام.

وأضاف دوكي ”أعتقد أن كولومبيا ستملك سببًا آخر لتكون سعيدة“.

وستكون نسخة 2020 هي المرة الرابعة التي تقام فيها البطولة في 6 سنوات.

وتقام البطولة بمشاركة جميع دول أمريكا الجنوبية الـ10 بالإضافة إلى منتخبين ببطاقة دعوة، وهما قطر وأستراليا في العام المقبل.

وستلعب قطر أو استراليا في المجموعة المقامة في كولومبيا، والتي تضم البلد المستضيف والبرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو.

بينما سيلعب المنتخب الآخر في مجموعة الأرجنتين بجانب باراغواي وأوروغواي وبوليفيا وتشيلي.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة إلى دور الـ8.

ولم يتحدد بعد مكان المباراة الافتتاحية ومواجهتا الدور قبل النهائي.