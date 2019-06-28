ركلات الترجيح تقود منتخب البرازيل لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب باراغواي (فيديو)

تأهل منتخب البرازيل إلى نصف نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بفوزه 4/3 على باراغواي بركلات الترجيح الليلة الماضية في بورتو أليغري بعد التعادل بدون أهداف في الوقت الأصلي.

ونفذ غابرييل جيسوس ركلة الترجيح الأخيرة التي منحت الفوز للبلد المستضيف بعدما أهدر غوستافو غوميز وديرليس غونزاليز ركلتي ترجيح لباراغواي كما سدد روبرتو فيرمينو ركلة خارج المرمى للبرازيل.

وبلعب منتخب البرازيل، الذي لم تهتز شباكه في 4 مباريات حتى الآن، ضد الفائز من مواجهة دور الـ8 اليوم الجمعة بين الأرجنتين وفنزويلا في بيلو هوريزونتي يوم الثلاثاء.

وأهدر جيسوس ركلة جزاء ضد بيرو في آخر مباراة في المجموعة وقال إنه عاد لأسلوبه المعتاد في تنفيذ ركلات الترجيح.

وأضاف ”استخدمت أسلوبي المعتاد. نظرت بهدوء إلى الحارس وشاهدت أنه يتحرك إلى اليسار لذا وضعت الكرة في الاتجاه الآخر“.

ركلات الترجيح كاملة لـ مباراة البرازيل والبارقواي 4-3 بتعليق الرائع يوسف سيف ????????.

– مشاهدة ممتعه لـ الجميع pic.twitter.com/BGDMG2qGty — عز (@MnbrMadrid5) June 28, 2019

وبعد شوط أول ممل مليء بالأخطاء المرتكبة هيمنت البرازيل على اللعب بعد طرد فابيان فالبوينا مدافع باراغواي في الدقيقة 58 بعدما منع فيرمينو من الانفراد بالحارس.

واحتسب حكم اللعبة ركلة جزاء في البداية لكنه تراجع عن قراره بعد تدخل حكم الفيديو ووجد أن العرقلة كانت خارج منطقة الجزاء ليقرر طرد مدافع باراغواي.

وحاصر صاحب الأرض دفاع باراغواي دون هز الشباك وسدد ويليان في القائم في الدقيقة الأخيرة كما أضاع إيفرتون كرة بتسديدة فوق العارضة.

وقال آرثر لاعب الوسط: ”صنعنا الكثير والكثير من الفرص وسددنا في إطار المرمى وحارس مرمى (باراغواي) قام بمعجزات لكن الجماهير ساعدتنا ولم نستسلم“.

وأضاف ”نعلم كيف تسير الأمور في كرة القدم فهي تتوقف على تفاصيل بسيطة ولم نحسم الفوز لكننا كنا نشعر بحيوية ونجحنا في ركلات الترجيح“.

ووجه الحارس أليسون، وهو مثل آرثر بدأ مسيرته في بورتو أليغري، التحية لزملائه.

وقال: ”هذا الفريق استحق الفوز. المباراة انتهت بالتعادل لكن أمام فريق لم يرد اللعب سوى بالاعتماد على الهجمات المرتدة. قطعنا خطوة للأمام وتتبقى خطوتان للوصول إلى هدفنا وهو الفوز بلقب كوبا أمريكا“.

وتلعب كولومبيا ضد تشيلي وأوروغواي ضد بيرو في دور الـ8 أيضًا.