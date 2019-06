نساء إنجلترا يبلغ قبل نهائي كأس العالم للسيدات بحضور بيكهام

شهد ديفيد بيكهام نجم إنجلترا السابق فوز سيدات منتخب بلاده بثلاثية نظيفة على النرويج لتصبح أول فريق يبلغ الدور قبل النهائي في كأس العالم للسيدات التي تستضيفها فرنسا.

ووقف بيكهام يصفق في المدرجات لغيل سكوت التي افتتحت الثلاثية بعد ثلاث دقائق فقط وأضافت إيلين وايت الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول واختتمت لوسي برونز، التي فازت بجائزة أفضل لاعبة في المباراة، الانتصار بهدف ثالث.

وستسعى إنجلترا لتحقيق أفضل نتيجة من المركز الثالث الذي بلغته في مونديال كندا 2015 لكن ستواجه صعوبات كبيرة في المباريات المقبلة.

وأهدرت نيكيتا باريس ركلة جزاء قبل سبع دقائق من النهاية وهي أول لاعبة تهدر ركلتي جزاء في نسخة واحدة لكأس العالم للسيدات بعدما أخفقت في التسجيل أمام الأرجنتين في دور المجموعات.

وستواجه إنجلترا المنتخب الفائز بين الولايات المتحدة حاملة اللقب وفرنسا صاحبة الأرض والضيافة في دور الثمانية يوم الجمعة.

