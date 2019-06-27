مدرب مدغشقر: الفوز على نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية وارد جدًا

قال الفرنسي نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر: إن الفوز على نيجيريا في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر أمر وارد.

جاءت تصريحات ديبوي بعد الفوز الذي حققه منتخب مدغشقر على بوروندي بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الثانية للبطولة القارية.

وفي مؤتمر صحفي قال ديبوي: ”أول انتصار في تاريخ مدغشقر بأمم إفريقيا يعتبر ميزة لنا، ففريق بوروندي قدم أداء جيدًا وأتمنى التأهل لثمن النهائي“.

وأضاف: ”لا أظن أننا حسمنا التأهل ولا بد أن ننتظر مباريات الجولة الأخيرة، اكتسبنا الثقة بالفوز، اليوم قام اللاعبون بأداء جيد، لا أعرف ماذا سيقدمون في المباراة القادمة هل سيكون أفضل أو أقل“.

وأوضح ديبوي: ”كرة القدم حافلة بالمفاجآت والفوز على نيجيريا وارد حتى لو كان بنسبة 1%، وقد تحدث المعجزة ونفوز من خلال القيام بواجبنا من خلال الدفاع عن فريقنا، وكل مباراة لها ظروفها وخطتها“.

ويحتل منتخب مدغشقر وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين خلف نيجيريا المتصدر، وجاءت غينيا ثالثة برصيد نقطة واحدة، وأخيرًا بوروندي بلا رصيد من النقاط“.