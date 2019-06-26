تعادل زيمبابوي مع أوغندا يبقي على آمالهما في التأهل لدور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية (فيديو)

تعادلت زيمبابوي 1-1 مع أوغندا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ليحافظ الفريقان على آمالهما في التأهل إلى دور الستة عشر للبطولة التي تستضيفها مصر.

ووضع إيمانويل أوكوي أوغندا في المقدمة بعد 12 دقيقة من البداية عندما تابع تسديدة ارتدت من يد جورج تشيجوفا حارس زيمبابوي ليضع الكرة في المرمى من مدى قريب.

وأدرك كاما بيليات لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي التعادل لزيمبابوي بلمسة رائعة عندما حوّل تمريرة عرضية متقنة من زميله أوفيدي كارورو إلى الشباك في الدقيقة 41.

وشهد الشوط الثاني العديد من الفرص الضائعة من الفريقين أبرزها عبر نوليدج موسونا قائد زيمبابوي في الدقيقة 52 عندما أرسل تسديدة في القائم من على بُعد خطوات من المرمى الخالي من حارسه.

كأس أمم أفريقيا | أوغندا 1 × 1 زامبيا | هدف التعادل زامبيا HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/qXpQiP7zSm — فهد CAN 2019 (@wq90s) ٢٦ يونيو ٢٠١٩

وقبل النهاية بربع ساعة أهدر فاروق ميا مهاجم أوغندا فرصة مماثلة عندما ردَّ تشيجوفا تسديدة ليتابعها ميا بتسديدة أعلى المرمى من مدى قريب.

ورفعت زيمبابوي رصيدها إلى نقطة واحدة من مباراتين بعد الخسارة 1-صفر أمام مصر صاحبة الأرض والضيافة في المباراة الافتتاحية، يوم الجمعة الماضي.

وفي المقابل رفعت أوغندا رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة قبل مواجهة مصر والكونجو الديمقراطية في وقت لاحق اليوم على استاد القاهرة أيضًا.