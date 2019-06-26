نيجيريا أول المتأهلين لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية بعد فوز صعب على غينيا (فيديو)

باتت نيجيريا أول المتأهلين إلى دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعد فوزها 1-صفر على غينيا ضمن المجموعة الثانية اليوم الأربعاء.

وفازت نيجيريا بالنتيجة ذاتها على بوروندي في الجولة الأولى بينما تعادلت غينيا 2-2 مع مدغشقر.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 عبر ضربة رأس من المدافع كينيث أوميرو إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

ورفعت نيجيريا، المتوجة باللقب ثلاث مرات، رصيدها إلى ست نقاط في صدارة المجموعة مقابل نقطة واحدة لغينيا ومثلها لمدغشقر التي ستواجه بوروندي ضمن المجموعة ذاتها غدًا الخميس.