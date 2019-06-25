أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. مودريتش يلعب كرة السلة.. وأزبيليكويتا بالملابس العربية

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثّقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض“إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثّقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كيفين ستروتمان: انتظروا مارسيليا

نشر كيفين ستروتمان، لاعب نادي مارسليا الفرنسي، صورة له عبر حسابه الشخصي، وهو يرتدي قميص ناديه بنظرة ثقة، كرسالة إلى أن الموسم المقبل يشهد عودة مارسيليا إلى قوته المعهودة.

سيزار أزبيليكويتا بالملابس العربية

نشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي صورة للاعب الفريق سيزار أزبيليكويتا، وهو مرتديًا الزي العربي ويجلس على ظهر جمل، وهو ما أعاد اللاعب نشره على صفحته الشخصية.

بنزيما يواصل تمارينه الخاصة

نشر كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية، أثناء ممارسته تمارينه الرياضية اليومية، أثناء قضاء عطلته الأسبوعية، قبل الدخول في معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

مودريتش يلعب كرة السلة

نشر الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له على صفحته الشخصية أثناء ممارسة لعبة كرة السلة، وعلّق اللاعب ساخرًا على أدائه أنه لم يقدم شيئًا سوى الإشارة لزملائه.

ديل بيرو يشكر منتخب السيدات

وجَّه النجم الإيطالي، ديل بيرو، لاعب منتخب إيطاليا السابق، الشكر لمنتخب السيدات في إيطاليا، عقب تغلبه على منتخب الصين في كأس العالم للسيدات.

لوكاس توريرا يحتفل بفوز منتخب بلاده

حرص لوكاس توريرا، لاعب منتخب أورغواي على الاحتفال بالفوز الذي حققه منتخب بلاده يوم أمس، على منتخب تشيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا، حيث نشر اللاعب صورة باحتفال الفريق يوم أمس، وعلّق أعلى الصورة قائلًا:“تحيا أوروغواي“.

الاتحاد المصري يبرز تصريحات أجيري

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم التصريحات التي أطلقها اليوم، المدرب المكسيكي خافير أجيري، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد، ظهر اليوم، والذي تحدث خلاله المدير الفني للفراعنة عن اللقاء المقبل أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

الحضري يحتفل برقمه القياسي

احتفل عصام الحضري، حارس مرمى مصر السابق، بمرور عام على رقمه القياسي بالمشاركة بكأس العالم، ليصبح بذلك أكبر اللاعبين مشاركة في تاريخ المونديال، وأكبر حارس ينجح في التصدى إلى ضربة جزاء.