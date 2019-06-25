الكاميرون تسقط غينيا بيساو في افتتاح مواجهات المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية (فيديو)

سجلت الكاميرون هدفين في غضون أربع دقائق لتستهل حملة الدفاع عن اللقب بالفوز 2-صفر على غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر، اليوم الثلاثاء.

وواجهت الكاميرون، آخر الفرق التي وصلت إلى مصر بسبب خلاف مالي بين اللاعبين والاتحاد الوطني للعبة، صعوبات للوصول إلى مرمى غينيا بيساو لأكثر من ساعة رغم تعدد الفرص وخاصة للمهاجم كريستيان باسوجوج.

ونجح المدافع يايا بانانا في كسر صمود المنافس وافتتح التسجيل من ضربة رأس بعد أن أفلت من الرقابة خلال ركلة ركنية في الدقيقة 66.

ولم تستفق غينيا بيساو من الصدمة، فاستقبلت هدفًا سريعًا عبر ستيفان باهوكن بعد خطأ دفاعي في الدقيقة 69.

وتصدرت الكاميرون المجموعة السادسة بثلاث نقاط قبل أن تلعب غانا ضد بنين في وقت لاحق اليوم.