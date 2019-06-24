”VAR“ تواصل إثارة الجدل في كأس العالم للسيدات

استفادت الولايات المتحدة حاملة اللقب من تقنية حكم الفيديو لتفوز على إسبانيا وتضرب موعدًا مع فرنسا في دور الـ8 بكأس العالم للسيدات بعد فوزها 2/1 على إسبانيا في دور الـ16.

وأثارت تقنية الفيديو ”VAR“ الكثير من الجدل خلال البطولة التي تستضيفها فرنسا حاليًا خاصة خلال فوز إنجلترا 3/0 على الكاميرون في دور الـ16 يوم الأحد.

وتكرر الأمر في الهدف الثاني للولايات المتحدة بعدما احتسب حكم الفيديو ركلة جزاء مثيرة للجدل لحامل اللقب جاء منها هدف الفوز عبر ميغان رابينو.

وافتتحت رابينو التسجيل من ركلة جزاء أيضًا بعد 7 دقائق من البداية لكن إسبانيا أدركت التعادل بعدها بدقيقتين من تسديدة لجينيفر هيرموسو من فوق رأس حارسة أمريكا.

ويبدو أن أداء الولايات المتحدة تراجع في أدوار خروج المغلوب بعدما سجلت 18 هدفًا في 3 مباريات في الدور الأول بينها انتصار ساحق 13/0 على تايلاند.

إذ ظهرت إسبانيا بشكل جيد دفاعيًا وحرمت حامل اللقب من تهديد مرماها كثيرًا خاصة في الشوط الثاني لتعتمد على ركلات الجزاء لتحقيق الفوز.

وضربت الولايات المتحدة موعدًا مع فرنسا صاحبة الأرض والضيافة في دور الـ8 يوم الجمعة المقبل في باريس في مواجهة صعبة على الطرفين.

وعلى ملعب بارك دي برينس الخاص بفريق باريس سان جيرمان ضربت السويد موعدًا مع ألمانيا في دور الـ8 بعد فوزها على كندا بهدف نظيف في دور الـ16.

وأحرزت ستينا بلاكستينيوس هدف السويد الوحيد منتصف الشوط الثاني بعد تمريرة عرضية رائعة أنهتها في الشباك من مدى قريب.

وأهدرت جانين بيكي فرصة التعادل لكندا عندما نفذت ركلة جزاء أنقذتها حارسة السويد لتحافظ للفريق الأوروبي على الفوز وضمان التأهل لدور الـ8.