رسميًا.. ميلانو وكورتينا دامبيتسو تستضيفان دورة الألعاب الشتوية 2026

فازت مدينتا ميلانو وكورتينا دامبيتسو الإيطاليتان بحق استضافة دورة الألعاب الشتوية 2026 بعد تصويت أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الإثنين.

وتفوقت ميلان على عرض ستوكهولم عاصمة السويد لاستضافة الدورة التي ستقام بعد 7 سنوات.

والعرضان هما الوحيدان المتبقيان عقب انسحاب مدن سيون السويسرية وسابورو اليابانية وغراتس النمساوية وكالغاري الكندية، التي استضافت الأولمبياد من قبل عام 1988، من سباق الاستضافة وذلك بسبب التكلفة وحجم الدورة الأولمبية.

يقام الأولمبياد الشتوي 2022 في مدينة بكين الصينية.

وحصل العرض الإيطالي على 47 صوتًا من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية مقابل 34 صوتًا للعرض السويدي لاستضافة الدورة التي ستقام بعد 7 سنوات.

وأطلق فريق العرض الإيطالي العنان لفرحته عقب إعلان النتيجة من جانب توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي: ”إنه انتصار لإيطاليا وللمستقبل والرياضة“.

وأضاف ”نتقدم بالشكر لكل من وضعوا ثقتهم دون تردد خاصة البلديات والمناطق الإيطالية. ونبدي الأسف لكل من سلم الراية مبكرًا“.

وواصل ”نتحدث عن مبلغ لا يقل عن 5 مليارات (يورو) و20 ألف وظيفة بالإضافة إلى العديد من الطرق والمرافق الرياضية الجديدة. سنؤكد تفوقنا وسنظهر قدراتنا أمام العالم كله من خلال تنظيم الأولمبياد الشتوي“.

وكانت آخر مرة استضافت فيها إيطاليا دورة ألعاب أولمبية شتوية في 2006 في تورينو بينما استضافت كورتينا الأولمبياد الشتوي في 1956.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عقب إعلان النتيجة ”نقدم التهنئة إلى عرض ميلانو وكورتينا: ”يمكننا أن نتطلع إلى أولمبياد شتوي متميز ومستقر في واحدة من الدول العريقة في الرياضات الشتوية“.

وأضاف ”الوعي والحماس اللذان أبداهما الجمهور الإيطالي إلى جانب الخبرة في الإدارة كلها عوامل قادرة على إيجاد أجواء مثالية لأفضل الرياضيين في العالم“.

وتعد السويد من القوى التقليدية في الرياضات الشتوية واستضافت كذلك دورة الألعاب الصيفية في 1912.