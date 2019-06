لماذا قررت الأسطورة مارتا وضع أحمر الشفاه في مباراة البرازيل ضد فرنسا بكأس العالم للسيدات؟ (فيديو وصور)

ظهرت أسطورة هجوم الكرة النسائية البرازيلية، مارتا، واضعة أحمر الشفاه في مباراتها الأخيرة ضد منتخب فرنسا في المواجهة التي جمعتهما في كأس العالم للسيدات.

وقد انتهى مشوار منتخبها في البطولة العالمية بعد خسارته من أصحاب الأرض منتخب فرنسا بنتيجة 1-2، بعد وصول المباراة للأشواط الإضافية.

مارتا نجحت في هذه النسخة من كأس العالم 2019 في تحقيق رقم قياسي بدور المجموعات، كأكبر لاعبة مسجلة للأهداف في كأس العالم، بواقع 17 هدفًا، لتتجاوز هداف كأس العالم للرجال، الألماني ميروسلاف كلوزه، الذي سجل 16 هدفًا.

ووضعت مارتا أحمر الشفاه باللون الأحمر خلال فوز منتخبها على إيطاليا وقررت القيام بذلك مرة أخرى ضد فرنسا؛ ما دفع وسائل التواصل الاجتماعي إلى تسليط الضوء على الأمر.

وقالت مارتا عن الأمر عقب مواجهة إيطالي: ”أنا دائمًا أضع أحمر الشفاه. ليس هذا اللون، لكنني قلت اليوم سأكون أكثر جرأة، جربته وأعتقد أنه كان جيدًا“.

وأشات: ”هو بالفعل لون الدم ، لأنه كان علينا أن نبذل جهودنا ودماءنا على أرض الملعب، الآن سأستخدمه في كل مباراة“.

