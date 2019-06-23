منتخب كولومبيا يهزم باراغواي ويحقق العلامة الكاملة في كوبا أمريكا (فيديو)

تغلب منتخب كولومبيا 1/0 على منافسه منتخب باراغواي في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بكوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل.

وسجل غوستافو كوييار الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 31، من المباراة بصناعة سانتياغو أرياس.

ورفع منتخب كولومبيا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، علمًا أنه تأهل مسبقًا إلى ربع النهائي، بعد أن تغلب 2/0 على الأرجنتين، ثم 1/0 على قطر.

ويلعب منتخب كولومبيا في ربع النهائي مع ثاني المجموعة الثالثة، التي تضم تشيلي وأوروغواي واليابان والإكوادور.

وتغلب منتخب الأرجنتين 2/0 على قطر ليتأهل التانغو إلى جانب كولومبيا، وينضمان إلى منتخبات البرازيل وفنزويلا وبيرو وتشيلي.

ويلعب منتخب الأرجنتين مع فنزويلا في ربع النهائي يوم 28 يونيو.