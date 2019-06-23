مدرب كوت ديفوار: سنذهب بعيدًا في أمم أفريقيا 2019

راهن إبراهيما كامارا المدير الفني للمنتخب الإيفواري، على أن فريقه سيذهب بعيدًا في النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في مصر.

جاءت تصريحات كامارا قبل مباراة فريقه أمام جنوب أفريقيا الإثنين، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.

وفي مؤتمر صحفي الأحد، قال كامارا ”علينا أن نسعى لتقديم أداء جيد أمام جنوب أفريقيا، وانتزاع الثلاث نقاط في بداية المشوار بالبطولة القارية“.

وأضاف: ”نحن نريد أن نقدم كرة جيدة والذهاب بعيدًا في البطولة القارية، خاصة أن الفريق يضم ضمن صفوفه مجموعة متميزة من اللاعبين“.

وأوضح: ”لدينا أسماء كبيرة، وبالطبع لسنا جيل 2015، ولكننا مجموعة جيدة لديها طموح كبير“.

يذكر أن منتخب كوت ديفوار توج بلقب كأس أمم أفريقيا عام 2015 للمرة الأولى في تاريخه.