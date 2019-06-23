لاعبات نيجيريا يحتججن على عدم صرف مستحقاتهن عقب وداع كأس العالم للسيدات

ذكرت شبكة ”ئي.إس.بي.إن“ التلفزيونية، اليوم الأحد، أن لاعبات نيجيريا رفضن مغادرة فندق إقامة الفريق في فرنسا؛ عقب وداع كأس العالم لكرة القدم، أمس السبت، وطالبن الاتحاد الوطني بدفع كافة مستحقاتهن.

واحتجت اللاعبات عقب الخسارة 0/3 أمام ألمانيا، بطلة العالم مرتين، التي حافظت على مسيرتها في البطولة دون خسارة، وبلغت دور الـ8 أمس السبت.

وأضافت الشبكة التلفزيونية، أن مستحقات اللاعبات لدى الاتحاد تبلغ نحو مليوني نايرا نيجيرية (6.537 دولارًا)، تراكمت على مدار 3 سنوات، لكن تم منحهن نصف هذا المبلغ.

ونقل تقرير للشبكة عن إحدى اللاعبات قولها: ”حصلنا على مليون نايرا، وقالوا لنا إن هذا كل ما سيتم دفعه. نريدهم أن يدفعوا لنا باقي المبلغ“.

وأضافت: ”جزء من هذه الأموال منذ عامين والباقي منذ 3 أعوام. كما أنهم مدينون لنا بـ5 أيام كبدل يومي لنا هنا في فرنسا“.

وقال أماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لشبكة ”ئي.إس.بي.إن“، إنه تم دفع كافة مستحقات اللاعبات.

وأضاف: ”الشيء المتبقي الوحيد هو المستحقات المتعلقة بالمشاركة في كأس العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي (الفيفا)، وليس من المتوقع الحصول عليها قبل نهاية البطولة.

وتابع: ”لكن تصر اللاعبات على ضرورة الحصول عليها بعدما نما إلى علمهن من لاعبات الكاميرون وفرنسا بدفع هذه المبالغ بالفعل“.

ولم يتسن للاتحاد النيجيري الرد على الفور، على طلب من رويترز للتعليق.