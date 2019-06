إيفرتون ”البصلة الصغيرة“ يبهر الجميع في كوبا أمريكا بعد مباراة البرازيل ضد بيرو

قبل انطلاق كأس كوبا أمريكا لكرة القدم كان القليل من المشجعين خارج البرازيل يسمعون عن الجناح إيفرتون، لكن بالتأكيد ارتفعت أسهمه الآن بعد سلسلة من العروض الرائعة مع البرازيل التي بدأت تستعيد كبرياء الماضي.

واختير إيفرتون (23 عامًا) كأفضل لاعب في المباراة خلال فوز البرازيل صاحبة الضيافة 5-صفر على بيرو الليلة الماضية وسجل هدفًا رائعًا في أول مباراة كاملة له مع منتخب بلاده.

وكانت مشاركته في الجهة اليسرى متوقعة أمام بيرو بعد نزوله بديلًا في مباراتين، كما أنه هز الشباك في أول مباراة بالبطولة.

وفي أول مباراتين لفت اللاعب النحيل، بقصة شعره التي تشبه المجندين والوشم في الرأس، الأنظار وسط مطالبات من الجمهور بمنحه فرصًا أكبر في اللعب دون تقييده في دور البديل.

وظهر إيفرتون، المعروف باسم ”سيبولينيا“ أو ”البصلة الصغيرة“ نسبة إلى شخصية كارتونية برازيلية تحمل نفس الاسم، نشيطًا وسريعًا وبارعًا في التوغل من الجبهة اليسرى نحو العمق ثم التسديد أو تمرير كرات عرضية.

Highlights: ???????? Peru 0-5 Brazil ????????

Goals scored by Casemiro, Firmino, Everton Soares, Dani Alves & Willian. 5-stars display by the Seleçao with so many stand-out performers in this match. Onto the quarter-finals as a Group Winner!pic.twitter.com/KvUsxgMpPe

— EPLSL (@EPLSL) June 23, 2019