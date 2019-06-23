إيفرتون ”البصلة الصغيرة“ يبهر الجميع في كوبا أمريكا بعد مباراة البرازيل ضد بيرو

قبل انطلاق كأس كوبا أمريكا لكرة القدم كان القليل من المشجعين خارج البرازيل يسمعون عن الجناح إيفرتون، لكن بالتأكيد ارتفعت أسهمه الآن بعد سلسلة من العروض الرائعة مع البرازيل التي بدأت تستعيد كبرياء الماضي.

واختير إيفرتون (23 عامًا) كأفضل لاعب في المباراة خلال فوز البرازيل صاحبة الضيافة 5-صفر على بيرو الليلة الماضية وسجل هدفًا رائعًا في أول مباراة كاملة له مع منتخب بلاده.

وكانت مشاركته في الجهة اليسرى متوقعة أمام بيرو بعد نزوله بديلًا في مباراتين، كما أنه هز الشباك في أول مباراة بالبطولة.

وفي أول مباراتين لفت اللاعب النحيل، بقصة شعره التي تشبه المجندين والوشم في الرأس، الأنظار وسط مطالبات من الجمهور بمنحه فرصًا أكبر في اللعب دون تقييده في دور البديل.

وظهر إيفرتون، المعروف باسم ”سيبولينيا“ أو ”البصلة الصغيرة“ نسبة إلى شخصية كارتونية برازيلية تحمل نفس الاسم، نشيطًا وسريعًا وبارعًا في التوغل من الجبهة اليسرى نحو العمق ثم التسديد أو تمرير كرات عرضية.

Highlights: ???????? Peru 0-5 Brazil ???????? Goals scored by Casemiro, Firmino, Everton Soares, Dani Alves & Willian. 5-stars display by the Seleçao with so many stand-out performers in this match. Onto the quarter-finals as a Group Winner!pic.twitter.com/KvUsxgMpPe — EPLSL (@EPLSL) June 23, 2019

وبهرت لمساته المهارية الجماهير حتى أصبحت تتغنى باسمه في المدرجات.

لكن إيفرتون يحبذ مدح العمل الجماعي بدلًا من تقبل الإشادة الفردية. وقال للصحفيين: ”إذا كانت هناك حالة من غياب الثقة في الفريق من قبل فأعتقد أننا لعبنا اليوم مباراة ممتازة. كررنا ما قمنا به في المباريات السابقة وصنعنا العديد من الفرص لكن الآن تحولت الفرص إلى أهداف“.

ورفض تيتي مدرب البرازيل الإشادة بإيفرتون بمفرده لكن يمكن للاعب أن يطمئن على مشاركته أساسيًا من جديد في مباراة دور الثمانية يوم الخميس بملعب ناديه غريميو.

وقال إيفرتون: ”سعادتي من نوع خاص. سأعود إلى ملعب فريقي وأنا مع المنتخب الوطني. أعرف كل متر في هذا الملعب“.