ألمانيا المنافس المحتمل للولايات المتحدة في كأس العالم للسيدات

تسير ألمانيا بثبات نحو التتويج بلقبها الثالث في تاريخ كأس العالم للسيدات بعد فوزها بثلاثية نظيفة على نيجيريا بطلة افريقيا لتتأهل إلى دور الثمانية دون أن تهتز شباكها في أربع مباريات.

وسجلت ألمانيا بطلة العالم مرتين تسعة أهداف في أربع مباريات لتصبح المنتخب الوحيد إلى جوار الولايات المتحدة حاملة اللقب الذي لم تهتز شباكه في البطولة حتى الآن.

وافتتحت القائدة ألكسندرا بوب التسجيل لألمانيا بضربة رأس قوية قبل أن تضاعف سارة دابريتس النتيجة بعدها بقليل واختتمت ليا شولر الثلاثية قبل النهاية بأربع دقائق عندما استغلت خطأ دفاعيا ووضعت الكرة في الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وخاضت بوب مباراتها المئة مع منتخب ألمانيا الذي سينتظر مواجهة الفائز من السويد وكندا في دور الثمانية للبطولة التي تستضيفها فرنسا.

وما يرجح سير ألمانيا نحو الأدوار المتقدمة من البطولة هو تأهلها إلى دور الثمانية في كافة النسخ السابقة لكأس العالم للسيدات.

وفي ثاني مباريات دور الستة عشر، سجلت كيلوند نايت من ركلة ركنية لتدرك التعادل لأستراليا قبل النهاية بسبع دقائق لتلغي هدف الافتتاح للنرويج الذي أحرزته هيلوفزين في الدقيقة 31 بينما خاضت استكملت أستراليا المباراة بعشر لاعبات بعد طرد آلانا كينيدي في الشوط الإضافي الأول.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء في أول مباراة يتم اللجوء فيها لهذه الوسيلة خلال البطولة حيث حسمت النرويج الفوز بنتيجة 3-1.