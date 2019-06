ألمانيا المنافس المحتمل للولايات المتحدة في كأس العالم للسيدات

تسير ألمانيا بثبات نحو التتويج بلقبها الثالث في تاريخ كأس العالم للسيدات بعد فوزها بثلاثية نظيفة على نيجيريا بطلة افريقيا لتتأهل إلى دور الثمانية دون أن تهتز شباكها في أربع مباريات.

وسجلت ألمانيا بطلة العالم مرتين تسعة أهداف في أربع مباريات لتصبح المنتخب الوحيد إلى جوار الولايات المتحدة حاملة اللقب الذي لم تهتز شباكه في البطولة حتى الآن.

وافتتحت القائدة ألكسندرا بوب التسجيل لألمانيا بضربة رأس قوية قبل أن تضاعف سارة دابريتس النتيجة بعدها بقليل واختتمت ليا شولر الثلاثية قبل النهاية بأربع دقائق عندما استغلت خطأ دفاعيا ووضعت الكرة في الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

