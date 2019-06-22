أهداف مباراة بيرو ضد البرازيل.. 4-0 لـ“السليساو“ (فيديو)

سجل كاسيميرو الهدف الأول لمنتخب البرازيل في شباك نظيره بيرو، في المواجهة التي تجمعهما مساء السبت، على ملعب ”أرينا كورينثيانز“، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو.

يتصدر المنتخب البرازيلي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط متساويًا مع منتخب بيرو، بينما يحتل المنتخب الفنزويلي المركز الثالث برصيد نقطتين ومنتخب بوليفيا في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

وفي الدقيقة 19 يسجل روبرتو فيرمينو الثاني للبرازيل.

وفي الدقيقة 32 يضيف إيفرتون سوسا سواريس الثالث للسامبا.

وفي الدقيقة 54 يحرز داني ألفيس الرابع للبرازيل.

البرازيل 4 : 0 بيرو – هدف دانييل ألفيس رررررررائع HD . pic.twitter.com/iDFo3zz32E — فيلسوف البريميرليغ (@Plelive) June 22, 2019

يدخل المنتخب البرازيلي هذا اللقاء بحثًا عن النقاط الثلاث لتأكيد صدارته والتأهل لدور الثمانية في البطولة المقامة على أرضه هذا العام.

يذكر أن منتخب السامبا تعادل أمام منتخب فنزويلا دون أهداف خلال منافاسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بعد أن حققوا الفوز في مباراة الافتتاح ضد منتخب بوليفيا بثلاثية نظيفة

خطف منتخب بيرو ثلاث نقاط ثمينة في مشواره في الكوبا أمريكا المقامة في الأراضي البرازيلية من منتخب بوليفيا، وحققوا الفوز بنتيجة (3-1)، وتعادل المنتخب البيروفي أمام منتخب فنزويلا بالتعادل السلبي.