إيغالو ينقذ نيجيريا أمام بوروندي في كأس أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

هزَّ البديل أوديون إيغالو الشباك قبل 13 دقيقة من النهاية لينقذ نيجيريا من الإحراج أمام بوروندي، ويقودها إلى الفوز 1-صفر في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية، اليوم السبت.

وقدّمت بوروندي المشاركة في النهائيات لأول مرة أداءً شجاعًا، وفرضت التعادل على نيجيريا، لكن خبرة البطلة السابقة أنقذتها في الوقت المناسب.

هدف ⚽️ بعد صمود كبير من بوروندي، أوديون إيغالو يمنح التقدم لنسور نيجيريا! ???????? 0 – 1 ????????#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/KiKLgpWHUL — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 22, 2019

وتملك نيجيريا 3 نقاط في المجموعة المقامة في الإسكندرية، فيما تلعب غينيا ضد مدغشقر، المشاركة لأول مرة، في وقت لاحق من، اليوم السبت.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات إلى أن جاءت الدقيقة 77 لتشهد هدف التقدم عن طريق أوديون إيجالو.

وبعدها بحث لاعبو بوروندي عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.