أليكسيس سانشيز يقود تشيلي للفوز على الإكوادور والتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا (فيديو)

واصل أليكسيس سانشيز مهاجم تشيلي تألقه في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم ولم يتأثر بإصابة في الكاحل وسجل هدف الفوز 2/1 على الإكوادور ليقود المنتخب حامل اللقب لبلوغ دور الـ8 يوم الجمعة.

وتقدمت تشيلي بهدف في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة من خوسيه فونزاليدا لكن الإكوادور حصلت على ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس غابرييل أرياس ونفذ إينر فالنسيا الركلة بنجاح في الدقيقة 26.

وأعاد سانشيز التقدم لتشيلي بعد متابعة كرة عرضية في الشباك من لمسة واحدة في بداية الشوط الثاني ليهز الشباك مجددًا بعدما أنهى صيامًا دام 5 أشهر عن التسجيل عندما شارك في التسجيل خلال الفوز 4/0 على اليابان يوم الإثنين الماضي.

ولم تهدد الإكوادور، التي خسرت 0/4 أمام أوروغواي في الجولة الافتتاحية، مرمى تشيلي تقريبًا وتلقى المدافع غابرييل أتشيلير بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع بعد خطأ عنيف ضد أرتورو فيدال الذي اضطر إلى الخروج.

وكشف سانشيز عقب المباراة أنه كان يلعب رغم التعرض لإصابة بالتواء في الكاحل خلال الشوط الأول.

وقال سانشيز للصحفيين: ”بعد كرة عرضية تعرضت لالتواء في الكاحل لكني وضعت ضمادة وحصلت على مسكن للألم وشاركت مجددًا“.

وأضاف ”أعتقد أني أعاني من التواء وكنت ألعب رغم الألم لكن أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة“.

وأشاد رينالدو رويدا مدرب تشيلي بلاعبه سانشيز على مواصلة اللعب وأكد أن لاعب مانشستر يونايتد لم يتعرض للإصابة في نفس الكاحل الذي أصيب الشهر الماضي.

وقال رويدا: ”لقد خضع لفحوص من الأطباء بين الشوطين وقالوا إن بوسعه الاستمرار رغم أنه وضع الكثير من الثلج في الاستراحة. لقد بذل مجهودًا كبيرًا في الشوط الثاني“.

وأضاف ”سنقيم الموقف مرة أخرى لكن نتمنى ألا تكون خطيرة“.

وتتصدر تشيلي، بطلة كوبا في 2015 و2016، المجموعة الثالثة بـ6 نقاط وتأتي أوروغواي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم اليابان بنقطة واحدة فيما لا تملك الإكوادور أي نقطة.

ولا تزال الإكوادور تملك فرصة ضئيلة للتأهل ضمن أفضل فريقين بالمركز الثالث لكن يجب عليها الفوز على اليابان يوم الإثنين على أن تلعب باقي النتائج في مصلحتها.

وتحدث هرنان داريو غوميز مدرب الإكوادور بشكل مقتضب في المؤتمر الصحفي وقال إنه في حالة مزاجية لا تسمح بتلقي الأسئلة وتحدث عن المباراة باختصار ورحل سريعًا.

كوبا امريكا | تشيلي 1 × 0 الاكوادور | هدف اول تشيلي HD Via : @if24hd__ حسابي الاساسي @arbhdd pic.twitter.com/WUqvUfamrK — كوبا امريكا 2019 (@1_copaAmerica) June 21, 2019

كوبا امريكا | تشيلي 1 × 1 الاكوادور | هدف التعادل الاكوادور فالنسيا HD Via : @if24hd__ حسابي الاساسي @arbhdd pic.twitter.com/cLaOUL3Yve — كوبا امريكا 2019 (@1_copaAmerica) June 21, 2019