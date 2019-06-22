البرازيل ضد بيرو ونيجيريا مع بوروندي.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم السبت نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها الـ32 في القاهرة بإقامة 3 مباريات بينما تبدأ مباريات دور الـ16 في كأس العالم للسيدات.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم السبت 22 يونيو، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

كأس الأمم الأفريقية:

الكونغو الديمقراطية VS أوغندا، الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

نيجيريا VS بوروندي، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

غينيا VS مدغشقر، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

كأس كوبا أمريكا:

بوليفيا VS فنزويلا الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS MAX 4 HD.

البرازيل VS بيرو الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS MAX 3 HD.

الكأس الذهبية:

غيانا VS بنما الساعة 00:30 بتوقيت مكة المكرمة، 1:30 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 2.

الكأس الذهبية (الأحد 23 يونيو):

الولايات المتحدة الأمريكية VSترينداد وتوباغو الساعة 3:00 بتوقيت مكة المكرمة، 2:00 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 2.

كأس العالم للسيدات:

ألمانيا VS نيجيريا الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS 4 HD.

النرويج VS أستراليا الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS 4 HD.