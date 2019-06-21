مارادونا ينفي إصابته بالزهايمر (فيديو)

نفى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، التقارير الإعلامية التي أشارت أخيرًا، إلى إصابته بمرض الزهايمر.

ونشر مارادونا أسطورة نابولي الإيطالي، تسجيل فيديو عبر حسابه على شبكة ”إنستغرام“ قال فيه: ”لست في مرحلة الموت، أسمع النادي يتحدثون عن الزهايمر، ولكن الكثير منهم لا يعرفون ما هو الزهايمر“.

وأضاف مارادونا البالغ من العمر 58عامًا: ”إنه مرض بشع، الناس تموت من الزهايمر، لكني لست في مرحلة الموت“.

View this post on Instagram Muchachos, con las enfermedades no se jode… A post shared by Diego Maradona (@maradona) on Jun 20, 2019 at 2:30pm PDT

وقرر مارادونا قبل نحو أسبوع الرحيل عن منصب المدير الفني لنادي دورادوس المكسيكي، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلم الصعود إلى دوري الأضواء.

وذكر موقع ”فيلو دوت نيوس“ الأرجنتيني، أن اللاعب الأسطوري السابق قرر عدم الاستمرار في منصب المدير الفني لدورادوس، بسبب نصائح الأطباء الذين أكدوا له على أهمية المزيد من الاهتمام بحالته الصحية.

وطبقًا للموقع الأرجنتيني، سيخضع مارادونا لعمليتين جراحيتين في الكتف والركبة.

وقال ماتياس مورلا، المحامي الخاص بمارادونا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”دييجو مارادونا قرر عدم الاستمرار على رأس القيادة الفنية لدورادوس، بسبب نصيحة الأطباء الذين أكدوا له على أهمية منح وقت واهتمام لصحته، إنه يعرب عن امتنانه لكل أسرة دورادوس“.

وأكد محامي مارادونا أن العلاقة بين اللاعب الأسطوري السابق وإدارة دورادوس انتهت في إطار من الأجواء الودية، وبسبب ظروف قهرية، مشيراً إلى أن عودة مارادونا مرة أخرى للنادي المكسيكي في المستقبل ليست مستبعدة.