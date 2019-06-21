الفيفا يمهل إيران حتى 15 يوليو للسماح للنساء بدخول الملاعب

منح السويسري غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ الاتحاد الإيراني للعبة، مهلة حتى 15 يوليو المقبل، لضمان إتاحة دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم، وحضور مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وفي خطاب وجهه إلى مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني، قال إنفانتينو: ”في الوقت الذي ندرك فيه التحديات والحساسيات الثقافية، علينا ببساطة أن نواصل التقدم في هذا الاتجاه“.

وأضاف: ”سأكون ممتنًا إذا أبلغتم فيفا، في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد لا يتخطى 15 يوليو 2019، بالخطوات الملموسة التي يتخذها الاتحاد الإيراني لكرة القدم والسلطات الإيرانية من أجل ضمان السماح للنساء الإيرانيات والأجنبيات بشراء التذاكر وحضور مباريات التصفيات“.

وتجدر الإشارة إلى أن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ستنطلق سبتمبر المقبل.