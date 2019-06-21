رسميًا.. أياكس يمدد عقد مدربه إيريك تين هاغ (صور)

جدد أياكس أمستردام عقد مدربه إيريك تين هاغ حتى نهاية يونيو 2022 بعد أن قاد الفريق للجمع بين لقبي الدوري والكأس المحليين إضافة إلى التأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال تين هاغ، البالغ من العمر 49 عامًا، لموقع النادي على الإنترنت: ”أشعر بسعادة غامرة. خضنا موسمًا جيدًا وأريد أن أبني على ما حققناه من نتائج“.

وأضاف أن ”النتائج التي تحققت حتى الآن رائعة وستكون محاولة تكرار هذه الإنجازات مهمة صعبة. سنحدد أهدافنا وسنسعى للوصول إليها“.

وكان عقد تين هاغ الأصلي سينتهي في منتصف 2020.

Leesvoer tijdens de lunchpauze! ????????

???? ‘Real Madrid-thuis was een keerpunt’

???? ‘Afgelopen seizoen was historisch goed’#ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) June 21, 2019

وقال مارك أوفرمارس مدير النادي: ”نتطلع إلى السنوات المقبلة بثقة كبيرة“.

وتابع بقوله: ”نرى أهمية استمرار المدرب للبناء على ما حققه من إنجازات بعد هذا الموسم الناجح“.

وأضاف أنه ”بالتأكيد لن يكون هذا سهلًا لأن بعض اللاعبين سيغادرون، لكننا نأمل أن نتعامل مع هذه الأمور،، على إيريك أن يشكل فريقًا جديدًا ونثق في أنه قادر على ذلك“.

ونال الفريق الهولندي الشاب الكثير من المديح بسبب أدائه غير المتوقع حتى بلوغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا ونجح في إقصاء ريال مدريد حامل اللقب ويوفنتوس بطل الدوري الإيطالي خلال تلك المسيرة.

وتولى تين هاغ تدريب أياكس في ديسمبر 2017 بعد إقالة مارسيل كايزر.

وعمل تين هاغ إلى جانب بيب غوارديولا في بايرن ميونخ حيث قام بتدريب الفريق الثاني للنادي قبل أن يعود إلى هولندا ليدرب أوتريخت في 2015 وقاده لاحتلال المركزين الخامس ثم الرابع خلال أول موسمين له مع الفريق.

Leesvoer tijdens de lunchpauze! ????????

???? ‘Real Madrid-thuis was een keerpunt’

???? ‘Afgelopen seizoen was historisch goed’#ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) June 21, 2019