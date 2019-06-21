منتخب أوروغواي يعدل تأخره مرتين أمام اليابان في كوبا أمريكا (فيديو)

عدل منتخب أوروغواي تأخره مرتين ليتعادل 2/2 مع اليابان في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم الليلة الماضية، بمساعدة قرارين تحكيميين مثيرين للجدل، لكنه سينتظر حتى آخر مباراة في المجموعة لضمان التأهل لدور الـ8.

ودخل منتخب اليابان، المشارك ببطاقة دعوة، المباراة بعد الخسارة الثقيلة 4/0 أمام تشيلي، فيما فاز منتخب أورغواي بالنتيجة ذاتها على الإكوادور.

ورغم المحاولات المبكرة من أوروغواي بدأ منتخب اليابان في تشكيل خطورة، ومنحه كوجي ميوشي التقدم بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 25.

وأدرك لويس سواريز التعادل بعد ذلك بـ7 دقائق من ركلة جزاء بعد مراجعة مثيرة للجدل من حكم الفيديو المساعد.

واحتسب خطأ ضد المدافع ناوميتشي أويدا، الذي بدا أنه تعرض لخطأ من إدينسون كافاني في صراعهما على الكرة، وسط ذهول الفريق الآسيوي.

وزاد غضب منتخب اليابان بعد الاستراحة عندما حُرم من ركلة جزاء عقب تدخل من المدافع خوسيه خيمينيز ضد شويا ناكاجيما، غير أنه استعاد التقدم بعد ذلك بقليل.

وخرج فرناندو موسليرا حارس أوروغواي لالتقاط تمريرة عرضية، لكنه حولها في طريق ميوشي الذي وضع الكرة في المرمى الخالي محرزًا هدفه الثاني في المباراة.

لكن منتخب أوروغواي الفائز بلقب كوبا أمريكا 15 مرة أدرك التعادل مرة أخرى بعد ذلك بـ7 دقائق بضربة رأس من خيمينيز.

وسعى فريق المدرب أوسكار تاباريز لتحقيق الفوز الذي كان سيضمن مكانه في دور الـ8 غير أن تسديدة سواريز ارتدت من العارضة.

وكاد سواريز أن يفتتح التسجيل لأوروغواي في الدقيقة الثانية من المباراة بتسديدة مباشرة من منتصف الملعب، لكنها مرت فوق العارضة بقليل كما سدد كافاني في العارضة في الشوط الأول.

وأبلغ سواريز الصحفيين ”لعبنا بشكل جيد في المجمل لكننا تعلمنا أنه في بطولة مثل هذه عندما ترتكب خطأين تستقبل هدفين لذا يجب علينا الحذر“.

وتتصدر أوروغواي المجموعة بـ4 نقاط، بينما تأتي اليابان في المركز الثالث بنقطة واحدة.

وتلعب تشيلي صاحبة المركز الثاني بـ3 نقاط ضد الإكوادور متذيلة الترتيب بدون رصيد مساء الجمعة.

وربما ستكون مواجهة تشيلي ضد أوروغواي يوم الإثنين هي من ستحدد متصدر المجموعة فيما تلعب اليابان ضد الإكوادور.

وتعتمد اليابان على تشكيلة أغلبها من الشبان استعدادًا لأولمبياد طوكيو في العام المقبل لكن سواريز شدد على أن أوروغواي لم تستهن بمنافستها.

وأضاف ”إنهم شبان ويملكون سرعة لكننا نعلم أنهم أصحاب كفاءة أيضًا. ضغطوا علينا بشكل جيد ولم نجعلهم يلعبون بالطريقة التي نريدها“.

وأضاف ”كنا نعلم ما الذي يمكن أن يحدث في هذه المباراة فالنتيجة أمام تشيلي لم توضح الحقيقة كلها“.

وقال هاجيمي مورياسو مدرب اليابان إن النتيجة ستساعد فريقه الشاب في المستقبل.

وتابع ”التعادل سيساعدنا على التطور؛ لأن أوروغواي أحد أفضل المنتخبات في العالم. هذه النقطة ستساعدنا على التحسن وتعزيز ثقتنا“.

كوبا امريكا | الاوروغواي 0 × 1 اليابان | هدف اول اليابان ???????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/J5eJLsUxJK — يسموني فهد كوبا (@WQ40S) June 20, 2019

كوبا امريكا | الاوروغواي 1 × 1 اليابان | هدف التعادل الاوروغواي لويس سواريز من ركلة جزاء HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/W99yFsthkU — يسموني فهد كوبا (@WQ40S) June 20, 2019

كوبا امريكا | الاوروغواي 1 × 2 اليابان | هدف الثاني اليابان ???????????????????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/9eKAS7uNmP — يسموني فهد كوبا (@WQ40S) June 21, 2019