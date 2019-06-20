كأس العالم للسيدات.. الولايات المتحدة تواصل الانتصارات وإنجاز تاريخي لأفريقيا

تحولت أجارا شوت إلى بطلة قومية في الكاميرون بعدما سجلت هدف الفوز في مرمى نيوزيلندا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتصعد بمنتخب بلادها إلى دور الـ16 إلى جوار نيجيريا في إنجاز تاريخي للقارة الافريقية بتأهل منتخبين لأول مرة للدور الثاني في تاريخ المونديال.

ولم تكتف شوت بهدف الفوز لكنها افتتحت التسجيل عبر لمسات رائعة في الشوط الثاني أظهرت خلالها مهارة فائقة خاصة في هدف الفوز عندما راوغت إحدى المدافعات وسجلت في المرمى من مدى قريب.

وصعدت الكاميرون إلى الدور الثاني كأحد أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في البطولة بينما تصدرت هولندا المجموعة بـ9 نقاط بعد فوزها بالنتيجة ذاتها على كندا صاحبة المركز الثاني بـ6 نقاط.

وأحرزت ديكر وبيرنستاين ثنائية هولندا بينما سجلت كريستياني سنكلير هدف كندا لتمنحا الفريق الأوروبي العلامة الكاملة بـ9 نقاط من 3 انتصارات بينما حلت كندا، التي لم تهتز شباكها في أول مباراتين، في المركز الثاني بـ6 نقاط.

وستلتقي هولندا مع اليابان في دور الـ16 بينما ستواجه كندا منتخب السويد الذي خسر 0/2 أمام الولايات المتحدة التي ستلتقي مع إسبانيا.

الهدف الـ100

وأحرزت البديلة لينيث بيرنستاين هدف الفوز لهولندا قبل ربع ساعة من النهاية من أول لمسة لها في المباراة لتحرز الهدف رقم 10 في البطولة.

وتأهلت هولندا وكندا قبل مواجهتهما وانضمت لهما الكاميرون لتحرم الأرجنتين من التأهل إلى دور الـ16 كأحد أفضل ثوالث.

وفي المجموعة السادسة واصلت الولايات المتحدة انتصاراتها بفوزها 2/0 على السويد لتحقق الفوز الثالث على التوالي وتتصدر المجموعة بفارق 3 نقاط عن السويد بينما حققت تشيلي انتصارها الأول بالفوز على تايلاند.

وحطمت الولايات المتحدة حاملة اللقب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في الدور الأول في تاريخ البطولة برصيد 18 هدفًا.

ورغم فوز تشيلي 2/0 على تايلاند إلا أنها لم تتأهل إلى دور الـ16 للبطولة بفارق هدف واحد حيث أهدر المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية ركلة جزاء قرب النهاية.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 بانتهاء مباريات الدور الأول الذي شهد تأهل منتخبين من أفريقيا إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخ نهائيات كأس العالم هما نيجيريا والكاميرون.