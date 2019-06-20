فاطمة سامورا تشرف على عملية إصلاح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأفريقي (الكاف) في بيان مشترك، اليوم الخميس، إن فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا، ستشرف على شؤون اللعبة في القارة لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من أغسطس آب؛ من أجل المساعدة في عملية إصلاح المنظمة.

وأضاف الفيفا والكاف في بيان، ”اقترح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على اللجنة التنفيذية للكاف، طلب مساعدة الفيفا في تقييم الوضع الحالي في كرة القدم الأفريقية، والمساعدة على الإسراع في تطبيق عملية الإصلاح الجارية حاليًا، والتي تهدف لأن يعمل الكاف بشفافية وكفاءة.

”اللجنة التنفيذية وافقت بالإجماع على مقترح الرئيس، وفي ضوء ذلك، اتفق الفيفا والكاف على تعيين فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا، كمندوبة عن الاتحاد الدولي لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من أول أغسطس 2019 وحتى 31 يناير 2020، وهي فترة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

”ستساعد سامورا مجموعة من الخبراء الذين سيعملون بروح الشراكة مع الرئيس أحمد وفريقه في العديد من المسائل…“