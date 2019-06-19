إطلاق سراح بلاتيني بعد استجوابه في ملف منح قطر استضافة كأس العالم 2022

إطلاق سراح بلاتيني بعد استجوابه في ملف منح قطر استضافة كأس العالم 2022

المصدر: فريق التحرير

أطلقت السلطات الفرنسية سراح الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، ميشيل بلاتيني، بعد استجوابه لعدة ساعات في إطار تحقيق حول فساد في منح قطر حق استضافة مونديال 2022.

وقال وليام بوردون محامي أسطورة كرة القدم الفرنسية، فجر الأربعاء: ”هو لم يعد قيد الاحتجاز“، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

من جهة أخرى، أكد السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، أن اجتماع فرنسا هو الذي منح قطر حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر بدلاً من الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك في هذا الاجتماع وقتها كل من بلاتر، نيكولا ساركوزي، الرئيس السابق لفرنسا، ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي، وأمير قطر المستقبلي.

وقال بلاتر، في تصريحات نقلتها وكالة ”أسوشيتيد برس“: ”الأمر مفصل بالكامل، وهذا ما أقوله دائمًا“، في إشارة إلى ما ورد في كتابين نشرهما منذ رحيله عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف: ”اتصل بي بلاتيني وقال إن الاتفاق الذي توصلنا إليه داخل اللجنة التنفيذية بالنسبة لاستضافة الولايات المتحدة الأمريكية للمونديال سيواجه صعوبات في العمل“.

وكان بلاتيني تم القبض عليه من قبل الشرطة الفرنسية لاستجوابه ضمن تحقيقات مزاعم الفساد المتعلقة بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022 .

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