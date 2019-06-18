”فيفا“ ينتقد إبعاد اثنين من المشجعين دافعا عن حق الإيرانيات بحضور مباريات كرة القدم

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه كان من الخطأ أن يتدخل المشرفون لإبعاد مشجعين اثنين، السبت الماضي، في إحدى مباريات كأس العالم للسيدات في فرنسا لأنهما طالبا بالسماح للنساء الإيرانيات بمشاهدة مباريات كرة القدم في الملاعب الإيرانية.

وأجبرت السلطات المحلية اثنين من المشجعين على مغادرة الملعب في مباراة نيوزيلندا أمام كندا في غرينوبل لأنهما كانا يرتديان قميصين يحملان شعارات تطالب بالسماح للمرأة الإيرانية بدخول ملاعب كرة القدم.. كما حمل القميصان شعارات تتعلق بالحجاب.

وحظرت إيران حضور النساء في معظم مباريات كرة القدم للرجال وغيرها من المنافسات الرياضية منذ الثورة الإسلامية قبل 4 عقود ولم تسمح لهن بحضور مباريات بين أندية البلاد الكبرى منذ 1981.

لكن إيران خففت القواعد العام الماضي حين سمحت لمئات النساء بمشاهدة نهائي دوري أبطال آسيا بين بيروزي وكاشيما الياباني على ملعب أزادي في طهران في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وقال الفيفا في بيان:“يعتقد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الدعوة للسماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم في إيران رسالة اجتماعية وليست سياسية، وبالتالي فإن ما كُتب على قميصي المشجعين لا يتعارض مع قواعد الفيفا، وما كان ينبغي للسلطات المحلية أن تخير المشجعين بين نزع قميصيهما أو مغادرة الملعب حتى لو كانت هناك رسائل أخرى على ظهر القميصين“.

وأضاف:“سيبذل الفيفا قصارى جهده لضمان عدم حدوث أي حالات مماثلة في المباريات المقبلة للبطولة“.

وستنتهي كأس العالم للسيدات، التي انطلقت في وقت سابق هذا الشهر، في السابع من يوليو/ تموز وستقام المباراة النهائية في ليون.