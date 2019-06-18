بروسيا دورتموند يجدد تعاقده مع فافر حتى 2021

أعلن بروسيا دورتموند وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن لوسيان فافر مدرب الفريق مدد عقده لعام آخر حتى 2021.

وتولى المدرب السويسري المسؤولية العام الماضي وقاده للمركز الثاني في الدوري خلف بايرن ميونخ.

وكان دورتموند متقدمًا بفارق تسع نقاط على الفريق البافاري خلال الموسم، لكن مر ببداية محبطة لعام 2019 وخسر أمام بايرن الذي انتزع اللقب السابع على التوالي له في الدوري في الجولة الأخيرة.

وقال هانز-يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي في بيان: ”كان على مستوى التوقعات بنسبة 100 في المئة. يبدو من الطبيعي أن نريد صياغة المستقبل معًا“.

وصعد دورتموند لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وخسر أمام توتنهام هوتسبير، الذي بلغ نهائي البطولة في دور 16.

وتعاقد فافر (61 عامًا) مع دورتموند قادمًا من نيس الفرنسي. وسبق لفافر تدريب بروسيا مونشنغلادباخ وهيرتا برلين المنتميين لدوري الدرجة الأولى الألماني.