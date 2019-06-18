كوبا أمريكا.. أليكسيس سانشيز يسجل في فوز ساحق لتشيلي حاملة اللقب على اليابان (فيديو)

بدأت تشيلي الدفاع عن لقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بطريقة رائعة الليلة الماضية، بعدما سحقت اليابان ضيفة البطولة 4-صفر حيث سجل أليكس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد هدفه الأول في خمسة أشهر.

وتقدمت تشيلي بطلة 2015 و2016 قرب نهاية الشوط الأول بضربة رأس من لاعب الوسط طويل القامة إيريك بولجار.

وبعد ذلك واصل المهاجم إدواردو فارجاس تألقه مع منتخب بلاده، وهز الشباك في البطولة الكبيرة الرابعة على التوالي ليضاعف تقدم تشيلي في الدقيقة الـ 54 بعد كرة بدلت اتجاهها.

وجعل سانشيز النتيجة 3-صفر بضربة رأس من وضع طائر من مسافة قريبة في الدقيقة الـ 82، وضرب هداف تشيلي عبر العصور الهواء بقبضته احتفالًا بالهدف بعد موسم محبط مع يونايتد ازداد سوءًا بإصابة في الركبة تعرض لها في مارس/ آذار.

وفي الدقيقة التالية مرر سانشيز إلى فارجاس الذي سجل مرة أخرى بلمسة من فوق الحارس ليصبح هداف تشيلي في كوبا أمريكا (12 هدفًا) ويتقدم للمركز الثاني في قائمة هدافي البلاد التاريخيين خلف سانشيز على حساب مارسيلو سالاس.

وقال سانشيز إنه ”مر في الفترة الأخيرة بواحدة من أسوأ فترات مسيرته“.

وأبلغ الصحفيين ”لمدة ستة أسابيع كنت أشعر بأنني في أسوأ وضع في حياتي. واجهت صعوبات في الشوط الأول إذ شعرت بالاختناق لكن في الشوط الثاني كنت أكثر استرخاءً ولعبت بحرية أكبر“.

ووضع الانتصار تشيلي في صدارة المجموعة الثالثة بجانب أوروجواي التي سحقت الإكوادور 4-صفر يوم الأحد.

ولعبت اليابان، وهي واحدة من دولتين تم دعوتهما للعب في بطولة أمريكا الجنوبية بجانب قطر، بتشكيلة شابة تفتقر للخبرة، وهو ما يوحي بأنها تستخدم البطولة كاختبار للاعبين قبل أولمبياد طوكيو العام المقبل.

وأضاع المهاجم أياسي يويدا فرصة خطيرة لإدراك التعادل في الشوط الأول، كما أهدر لاعب ريال مدريد الجديد تاكيفوسا كوبو فرصة أخرى قرب النهاية والمرمى مفتوح أمامه.

وتشيلي ليست مرشحة للفوز بالبطولة إذ شهدت تحولًا كبيرًا في النتائج أدى في نهاية المطاف إلى فشلها في التأهل لكأس العالم 2018.

لكن سانشيز قال، إن منتخب بلاده -الآن- على الطريق الصحيح.

وأضاف ”أعتقد أننا تطورنا كفريق منذ 2015 على الصعيد الدفاعي ونتقدم للهجوم بسرعة.

”فزنا بمباراة صعبة للغاية والآن علينا التفكير في المباراة التالية“.

وتلتقي تشيلي مع الإكوادور يوم الجمعة عقب مباراة اليابان ضد أوروجواي بعد غد الخميس.