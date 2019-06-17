مليونا كندي يشاركون رابتورز فرحة الفوز بلقب دوري السلة الأمريكي

احتشد نحو مليوني شخص من مشجعي تورونتو رابتورز، اليوم الإثنين، في وسط المدينة للتعبير عن فرحتهم بالفريق الذي عاد إلى كندا متوجًا بأول لقب في تاريخه بدوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وظل الكنديون من الساحل إلى الساحل يحتفلون منذ حصول تورونتو رابتورز على اللقب في دولة تشتهر تقليديًا برياضة هوكي الجليد.

وفاز رابتورز 4/2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات في أوكلاند الخميس الماضي، وحرم جولدن ستيت وريورز حامل اللقب من لقبه الرابع في 5 مواسم، وهو ما أطلق العنان لمشاعر حب جارفة للعبة في البلاد.

وهذا أول لقب كبير لمدينة تورونتو منذ فوز تورونتو بلو جايز بلقب دوري البيسبول الأمريكي للمحترفين في 1993.

وقال كريس روجرز (34 عامًا) وهو أحد المشجعين المخلصين لرابتورز منذ مشاركته في دوري السلة في 1995: ”هذه اللحظة تتوج جهود 24 عامًا من اللعب. انتظرنا وقتًا طويلًا لتحقيق هذا الانتصار“