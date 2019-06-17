ناصر الخليفي لـ“فرانس فوتبول“: واثق 200% بأن مبابي سيبقى في باريس سان جيرمان الموسم المقبل

شدد القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، على تأكيده بأن اللاعب الفرنسي مبابي، سيكون متواجدًا افي فريقه الموسم المقبل.

وقال الخليفي في حواره مع مجلة ”فرانس فوتبول“، يوم الإثنين: ”مبابي سيكون 200% في باريس سان جيرمان الموسم المقبل“.

وكان مبابي كتب مساء الأحد، عبر ”ستوري إنستغرام“ أو قصة قصيرة عبر الموقع الاجتماعي الشهير، كلمة واحدة أثارت اللغط بشأن مستقبله واقترابه من فريق ريال مدريد الإسباني، حيث كتب ”قريبا“.

وجاءت هذه الكلمة من مبابي بعد نحو ساعة من تصريحات نارية أطلقها رئيس نادي باريس سان جيرمان، عبر مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية، أكد خلالها أن ناديه لن يقف على أحد، وأنه لن يقف في وجه أي لاعب يرغب في الرحيل ولا يريد البقاء في صفوف النادي.

وخلال مقابلته الحصرية مع المجلة، قال الخليفي: ”الأمور سوف تسير على ما يرام هنا بعد عودة ليوناردو لمنصب المدير الرياضي“.

وأضاف: ”أدركت أن التغيير في النادي كان ضروريًا، وإقناع ليوناردو بالعودة لمنصب المدير الرياضي كان سهلًا“.

وأكمل: ”يجب أن تتغير سياسة النادي، وسوف يضطر اللاعبون إلى تحمل المسؤولية أكثر من الماضي؛ لأن الأمور ستكون مختلفة تمامًا عن الماضي“.

الخليفي أكد أيضًا: ”سيتعين على اللاعبين العمل بشكل أكبر وتقديم المزيد للنادي، يجب أن يقدموا للفريق ما يحتاجه، وإذا لم يوافقوا فإن الأبواب مفتوحة لأي شخص يريد الرحيل“.

وجاء هذا الحوار في فترة تنتشر خلالها الشائعات حول إمكانية رحيل نجمي الفريق كيليان مبابي ونيمار.

التقارير تشير إلى اهتمام نادي ريال مدريد بضم النجم الفرنسي الشاب مبابي، كذلك رغبة نيمار في الرحيل عن الفريق الباريسي.

موسم كارثي للنادي الباريس انتهى بالخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخسارة كأس الرابطة الفرنسية وكأس فرنسا، واكتفى سان جيرمان بالفوز بلقب الدوري الفرنسي فقط.

وأعلن باريس سان جيرمان، منذ أيام، عودة نجمه البرازيلي ليوناردو ليتولى منصب المدير الرياضي للنادي الفرنسي.

ومنذ استحواذ ناصر الخليفي على باريس سان جيرمان في عام 2011، لم يتأهل الفريق الفرنسي ولا مرة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.