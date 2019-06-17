الكشف عن موعد قرعة التصفيات المشتركة لكأس العالم وأمم آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إقامة قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم الـ17 من تموز/يوليو المقبل.

وجرى تصنيف المنتخبات المشاركة في القرعة، بالاعتماد على التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ الـ14 من حزيران/يونيو 2019، وذلك في أعقاب ختام الدور الأول من التصفيات، إذ تأهلت منتخبات بنغلاديش وكمبوديا وجوام وماليزيا ومنغوليا إلى الدور الثاني، ولا زال القرار معلقًا بخصوص المباراة بين ماكاو وسريلانكا.

ويشارك في الدور الثاني 40 منتخبًا سيتم توزيعها على ثماني مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من الـ 5 من أيلول/سبتمبر 2019 ولغاية الـ9 من حزيران/يونيو 2020.

The #AsianQualifiers Round 2 draw will be held on July 17, 2019 at the AFC House!https://t.co/LoBEH2mfg0 — #AsianCup2023 (@afcasiancup) June 17, 2019

منتخبات المستويات الخمسة:

المستوى الأول: إيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، قطر، والإمارات، والسعودية، والصين.

المستوى الثاني: العراق، وأوزبكستان، وسوريا، وعمان، ولبنان، وقرغيزستان، وفيتنام، والأردن.

المستوى الثالث: فلسطين، والهند، والبحرين، وتايلاند، وطاجيكستان، وكوريا الشمالية، والصين تايبيه، والفلبين.

المستوى الرابع: تركمانستان، وميانمار، وهونغ كونغ، واليمن، وأفغانستان، والمالديف، والكويت، وماليزيا.

المستوى الخامس: إندونيسيا، وسنغافورة، ونيبال، وكمبوديا، وبنغلادش، ومنغوليا، وغوام، وماكاو أو وسريلانكا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقًا) إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتنتقل المنتخبات الـ24 التالية للمنافسة في المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.