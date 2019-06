الكشف عن موعد قرعة التصفيات المشتركة لكأس العالم وأمم آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إقامة قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم الـ17 من تموز/يوليو المقبل.

وجرى تصنيف المنتخبات المشاركة في القرعة، بالاعتماد على التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ الـ14 من حزيران/يونيو 2019، وذلك في أعقاب ختام الدور الأول من التصفيات، إذ تأهلت منتخبات بنغلاديش وكمبوديا وجوام وماليزيا ومنغوليا إلى الدور الثاني، ولا زال القرار معلقًا بخصوص المباراة بين ماكاو وسريلانكا.

ويشارك في الدور الثاني 40 منتخبًا سيتم توزيعها على ثماني مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من الـ 5 من أيلول/سبتمبر 2019 ولغاية الـ9 من حزيران/يونيو 2020.

The #AsianQualifiers Round 2 draw will be held on July 17, 2019 at the AFC House!https://t.co/LoBEH2mfg0

