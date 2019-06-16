مدرب السنغال عن غياب ساديو ماني أمام تنزانيا في أمم أفريقيا: أمر لا يسبب القلق

قال أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، إن غياب لاعبه ساديو ماني عن مباراة فريقه أمام تنزانيا في أمم أفريقيا لكرة القدم التي ستقام في مصر الجمعة المقبل أمر لا يقلقه على الإطلاق.

ويغيب ماني عن أولى مباريات ”أسود التيرانغا“ بأمم أفريقيا تنفيذًا لعقوبة الإيقاف بعدما حصل على إنذارين خلال مشوار تصفيات البطولة أمام كل من مدغشقر وغينيا الاستوائية.

وفي تصريح صحفي قال سيسيه ”غياب ماني يجب ألا يزعجنا بأي شكل من الأشكال، نعلم جميعًا أن ماني يرغب في الحصول على كأس الأمم الأفريقية وهو أمر جيد، لكن يتعين على اللاعبين من حوله رفع مستواهم، بهذه الطريقة سنحصل على اللقب“.

واختتم سيسيه تصريحاته بالقول: ”ماني يعتبر من العناصر الأساسية في صفوف السنغال، لذا فإنه سيكون له دور فعال خلال الفترة المقبلة“.

وتخوض السنغال أمم أفريقيا في المجموعة الثالثة بجانب تنزانيا والجزائر وكينيا.