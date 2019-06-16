تقارير: بايرن ميونخ يرغب في استعارة غاريث بيل لموسم واحد

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن فريق بايرن ميونخ قد يخلص الويلزي غاريث بيل من كابوس ريال مدريد ورغبة زيدان في التخلص منه، إذ أبلغه بعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي الموسم المقبل.

وحسب الصحيفة، فمدرب بايرن ميونخ الكرواتي نيكو كوفاتش يرغب في الاستفادة من الجناح الويلزي بعدما فقد الثنائي الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أريين روبين.

وعبر بايرن ميونخ عن استعداده لدفع راتب غاريث بيل لمدة موسم والبالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا لإقناع ريال مدريد بالتخلي عنه بنظام الإعارة، إذ يبقى راتبه العائق الأكبر أمام خروجه بشكل نهائي من الفريق لعدم وجود فرق ترغب في دفع راتب كبير للاعب الويلزي.

ويأمل ريال مدريد في بيع اللاعب للاستفادة من مبلغ مهم لكنه يرفض الرحيل، كما رفض فريق مانشستر يونايتد الذي اهتم بخدماته في الماضي إشراكه ضمن صفقة الفرنسي بول بوغبا المطلوب من المدرب الفرنسي زين الدين.

ويبقى ملف غاريث بيل من الملفات المعقدة في ريال مدريد؛ إذ يرغب الفريق في بيعه مقابل رغبته في البقاء وعدم وجود فرق تستطيع دفع راتبه.