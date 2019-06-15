ماذا قال فيدال عن مباراة تشيلي واليابان في كوبا أمريكا؟

أعرب أرتورو فيدال، لاعب وسط منتخب تشيلي، عن استعداد فريقه واللاعبين لتقديم أداء قوي في بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، وأكد أن منتخب بلاده سيكون خصمًا يخاف منه الجميع.

وقال لاعب برشلونة، خلال المؤتمر الصحفي للمنتخب التشيلي، قبل مواجهة اليابان:“سيخاف الجميع من هذا المنتخب منذ البداية وحتى النهاية“.

وأكد فيدال أن بطولة كوبا أمريكا تأتي في ”توقيت عظيم“ بالنسبة له وللمنتخب التشيلي، الذي تمكن من العمل لأكثر من أسبوع بكامل اللاعبين ودون وجود إصابات.

وأضاف:“نأمل تقديم بطولة جيدة، وسنخوض المباراة تلو الأخرى، ولكن سترون منتخبًا يقوم بالضغط من الدقيقة الأولى“.

ويمر منتخب تشيلي الفائز بالبطولة عامي 2015 و2016، بمرحلة تغيير تحت قيادة المدرب الكولومبي رينالدو رويدا، والهدف الرئيس له هو التأهل لمونديال 2022.

وأوضح لاعب وسط الفريق الكتالوني أنهم لن يتنازلوا عن تحقيق لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي.