مدرب البرازيل بعد الفوز على بوليفيا: أطالب الجماهير بالصبر على المنتخب

طالب تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، اليوم السبت، الجماهير بضرورة الصبر على الفريق خلال مشاركته في بطولة (كوبا أمريكا) لكرة القدم والمقامة على ملاعبها.

وقال تيتي خلال تصريحات صحفية بعد الفوز بثلاثية نظيفة على بوليفيا في افتتاح البطولة، إن فريقه سيتطور خلال مباريات البطولة، وإنه خرج بتعادل سلبي في الشوط الأول، وتطور الأداء ليفوز في النهاية، وهذه هي الإجراءات بمثل هذه البطولات.

وأضاف تيتي:“ما نفعله هو عملية تطور ونمو للفريق، وبدأنا بطريقة لعب تصدى لها بوليفيا، ونجحنا بتطوير أسلوبنا، وقمنا بتغيير التكتيك وجاء النصر“.

وشدد:“في بعض الأحيان يتضمن بناء اللعب تبادلًا للتمريرات، وعلينا صناعة الفرص، وهذه هي طريقة اللعب“.

وطالب تيتي الجماهير بالصبر على الفريق وانتظار ما سيقدمه، مطالبًا الجميع بمساندة الثنائي: كوتينيو، وريتشارليسون، مؤكدًا أنهما يشعران بالمسؤولية، وهما سعيدان بذلك.

واختتم تصريحاته، بأنه في وقت قصير سيظهر الشكل المطلوب للمنتخب البرازيلي، وأنه قادر على التتويج باللقب.

وكانت الجماهير قد أبدت عدم رضاها عن أداء السامبا رغم الفوز في افتتاح (كوبا أمريكا) نتيجة لضعف الأداء، خاصة في الشوط الأول.

وافتتح المنتخب البرازيلي، صباح اليوم السبت، بطولة (كوبا أمريكا) لكرة القدم بفوز مهم على بوليفيا بثلاثة أهداف دون ردٍ، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.