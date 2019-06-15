قبل مباراة الأرجنتين وكولومبيا.. ميسي يبعث برسالة إلى أبناء زميله المصاب (فيديو)

أرسل ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، رسالة تشجيع ومودة إلى إستيبان أندرادا حارس المنتخب، الذي تعرض للإصابة أبعدته عن المشاركة في كأس كوبا أمريكا التي انطلقت يوم الجمعة.

وكانت إصابة حارس مرمى بوكا جونيورز حبرًا حزينًا للنجم الأرجنتيني لتأتي رسالته لدعم الحارس وأسرته وأبنائه التي حزنت للغاية بإصابة اللاعب.

ويستهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2019 مساء السبت، بمواجهة كولومبيا ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية، على ملعب آرينا فونتي نوفا.

???? Leo Messi mandó un cariñoso mensaje a los hijos de Andrada, portero de la selección argentina que se lesionó y que se perderá la #CopaAmérica pic.twitter.com/GX08eXOQ4K — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 15, 2019

وصور قائد برشلونة وهدافه التاريخي فيديو وجهه إلى أبناء أندرادا قال فيه: ”مرحبًا باستيان ولولا، أرسل تحية كبيرة لكل منكما، كنت آمل أن ألتقي بكما هنا، لكن لسوء الحظ لن يكون ذلك ممكنًا. بالتأكيد سنلتقي في وقت آخر، تحية لكليهما“.

وخرج أندرادا الحارس الثالث في الأرجنتين من التشكيلة بسبب إصابة في الركبة وانضم خوان موسو حارس أودينيزي بدلًا منه.

وغادر أندرادا معسكر الأرجنتين قبل التوجه إلى بيلو هوريزونتي لبدء مسيرة ميسي ورفاقه في كوبا أمركيا بلقاء كولومبيا في أولى مواجهات المجموعة الثانية.

وقرر ميسي الابتعاد عن المنتخب الوطني بعد الهزيمة في كأس العالم 2018 أمام فرنسا، التي توجت باللقب بعد ذلك، لكن هداف برشلونة عاد إلى تشكيلة بلاده هذا العام استعدادًا لكوبا أمريكا على أمل قيادة الفريق للتتويج باللقب لأول مرة منذ 1993.

وكان ميسي (31 عامًا) قد اعتزل اللعب الدولي بعد الهزيمة في نهائي كوبا أمريكا 2016 أمام تشيلي، وهي الهزيمة الرابعة على التوالي للأرجنتين في نهائي بطولة كبيرة بعد التعثر في نهائي كوبا 2007 و2015 ونهائي كأس العالم 2014.