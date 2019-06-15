هل يعود ماتس هوميلز إلى بروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن بروسيا دورتموند دخل في محادثات جادة مع منافسه بايرن ميونخ، لاستعادة المدافع ماتس هوميلز في سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب صحيفة ”سبورت بيلد“ الألمانية، فإن بروسيا دورتموند دخل في مفاوضات مع النادي البافاري لاستعادة هوميلز، الذي انضم من بايرن ميونخ إلى بروسيا دورتموند العام 2008، ثم عاد إلى بايرن ميونخ العام 2016.

وأفادت الصحيفة أن بروسيا دورتموند تقدم بعرض رسمي، لإقناع بايرن ميونخ بالتخلي عن المدافع المخضرم، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا.

وأفادت الصحيفة الألمانية أن إدارة بايرن ميونخ تريد معرفة مدرب الفريق، الكرواتي نيكو كوفاتش، قبل حسم مستقبل هوميلز.

وبحسب ”بيلد“ فإن بروسيا دورتموند يرى أن الصفقة ممكنة، بعد تعاقد بايرن ميونخ مع الثنائي الفرنسي، بينيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز، لكن اقتراب رحيل جيروم بواتينغ قد يتسبب في تعثر الصفقة.

ورفض بروسيا دورتموند التعليق على تقارير عودة هوميلز من بايرن ميونخ، وصرح ميشائيل تسورك، المدير الرياضي للنادي، ”لا أريد أن أعلق حاليًا على الشائعات“.