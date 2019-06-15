الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا

يستهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2019، بمواجهة كولومبيا ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية، على ملعب آرينا فونتي نوفا.

وتقام مباراة الأرجنتين وكولومبيا الساعة 02:00 بتوقيت مكة المكرمة، 01:00 فجرًا بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قنوات قناة beIN SPORTS MAX 4 HD، وbeIN SPORTS MAX 3 HD، بتعليق حفيظ دراجي وخالد الغول وعبدالعزيز بنيج.

ويسعى النجم ليونيل ميسي ورفاقه لتحقيق الفوز وتأكيد رغبته في تحقيق البطولة الغائبة عن التانغو منذ سنوات طويلة.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وكولمبيا، كلًا من قطر وباراغواي.

وأعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن تشكيلة التانغو، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أرماني.

خط الدفاع: سارافيا وبيزيلا وأوتاميندي وتاجليافيكو.

خط الوسط: لو سيلسو وغويدو رودريغيز وباريديس.

خط الهجوم: ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو آنخيل دي ماريا.

يشار إلى أن المنتخب البرازيلي افتتح البطولة بالفوز 3/0 على بوليفيا.