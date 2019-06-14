مباراة البرازيل وبوليفيا.. استبعاد آرثر ميلو من قائمة السيلساو في افتتاح كوبا أمريكا

سيغيب آرثر ميلو عن تشكيلة البرازيل الأساسية ضد بوليفيا في افتتاح كأس كوبا أمريكا لكرة القدم اليوم الجمعة، بينما قال زميله كاسيميرو إنه يأمل في عودة استثنائية للملعب الذي صنع اسمه.

ولن يشارك ميلو لاعب برشلونة في التشكيلة الأساسية باستاد مورومبي، بعد تعرضه لإصابة ضد هندوراس في مباراة ودية يوم الأحد، وربما يشارك آلان أو فرناندينيو بدلًا منه.

وأبلغ المدرب تيتي الصحفيين ”ميلو لن يكون في التشكيلة الأساسية؛ لأنه لم يكمل أي تدريب وسأكون غير مسؤول لو أشركته“.

ويأمل كاسيميرو، الذي لعب لساو باولو قبل الانضمام إلى ريال مدريد في 2013، في بداية جيدة في أول مباراة رسمية للبرازيل منذ الخروج أمام بلجيكا من دور الـ8 لكأس العالم 2018.

وقال كاسيميرو: ”هناك بعض القلق وهذا طبيعي عندما تبدأ بطولة مهمة مثل هذه“.

وتابع ”نعلم أنها ستكون مباراة معقدة؛ لأننا نعرف كيف تلعب بوليفيا. نعلم أن (بوليفيا) استعدت جيدًا خاصة في الناحية الدفاعية. لذا أعتقد أننا يجب أن نكون أقوياء من الناحية الذهنية كما قال المدرب“.

وأضاف ”إنها مباراة استثنائية بالنسبة لي؛ لأن هذا مثل بيتي فالنادي ساعدني على التطور كلاعب ورجل. سأحاول التسجيل لكن هذا ليس عملي بل منح التوازن ومساعدة زملائي“.

وتبدأ البرازيل، البلد المستضيف، البطولة المكونة من 12 منتخبًا وهي المرشحة للفوز للقب لأول مرة منذ 2007 وبعد انتصارين مقنعين في مباراتين وديتين.

وقال كاسيميرو عن الفوز 2/0 على قطر وسحق هندوراس 7/0: ”قمنا بالاستعداد وأظهرنا ذلك في المباراتين الوديتين فقد كانتا أفضل مواجهتين لنا منذ كأس العالم“.

وأكمل ”البرازيل مرشحة دائمًا لأي بطولة. بالتأكيد نحن مستعدون واجتهدنا على الجانب البدني والفني والتعديلات التي قمنا بها“.

وتابع ”نعلم أننا لم نفز بلقب منذ زمن بعيد لكن كل المباريات مهمة“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة البرازيل وبوليفيا ليلة السبت، الساعة 03:00 فجرًا بتوقيت السعودية، 02:00 بتوقيت القاهرة. وتنقل المباراة على قناتي beIN SPORTS MAX 3 HD، وbeIN SPORTS MAX 4 HD.