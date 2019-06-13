إنفانتينو لا يستبعد إجراء تغيير في إدارة (الكاف)

أقرّ السويسري غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بوجود مشاكل في كرة القدم الأفريقية، ولم يستبعد إحداث تغيير في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الترجي والوداد، واتهامات الفساد الموجهة للملغاشي أحمد.

وحققت الشرطة مع أحمد أحمد رئيس (كاف) حول فسخ عقد يربط الاتحاد الأفريقي بشركة التجهيزات الرياضية الألمانية (بوما) من جانب واحد، والتعاقد مع شركة (تكنيكال ستييل) الفرنسية بكلفة تصل إلى 830 ألف دولار.

ونقلت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن إنفانتينو قوله: ”أولًا يتعين احترام قرينة البراءة. لكن من الواضح أن هناك مشاكل في كرة القدم الأفريقية“.

وتابع إنفانتينو: ”شاهدنا هذا في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي“.

وأردف: ”الوضع الحالي يقلقني ويقلق فيفا. الكثير من الاتحادات الوطنية في أفريقيا تطالبنا بفعل شيء ما“.

وعمّا إذا كان يتوجب على أحمد أحمد المثول أمام لجنة الأخلاقيات بـ (فيفا)، أوضح إنفانتينو أن هذا الأمر يعود إلى اللجنة، فإن كانت لديها شكوك بشأن الرئيس أو آخرين فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح إنفانتينو: ”هناك جانب سياسي ورياضي ولن نختبئ. سنتحمل المسؤولية. بدأنا بالفعل بالحديث مع أحمد أحمد ومسؤولين أفارقة آخرين“.

وقال رئيس فيفا: ”كأس أمم أفريقيا ستنطلق قريبًا في مصر، وسيكون هناك اجتماع للمكتب التنفيذي ومؤتمر هام للغاية لكاف. ستكون مناسبة للتنسيق بين جهودنا. في كل الحالات فإن فيفا يريد الإسهام في أن يخرج كاف من وضعيته الحالية“.

ولم يستبعد رئيس الاتحاد الدولي أن يكون هناك تغيير في إدارة كاف، وقال: ”سنرى. لا أريد أن أختبئ حول التبرير القائل بأنه كاف، وإنها أفريقيا وإنها لا تعني فيفا. هذا لا يعنينا“.