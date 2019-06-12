48 ساعة تحسم وجهة دي ليخت النهائية بعد زيارة وكيل أعماله إلى باريس

يبدو أن الـ48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة في وجهة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب نادي أياكس أمستردام، الذي تطارده العديد من الأندية الأوروبية الكبرى لضمه في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن مينو رايولا، مدير أعمال دي ليخت، والعنصر الحاسم في وجهة اللاعب المستقبلية، سيزور باريس لمدة 48 ساعة، اليوم وغدًا، للاجتماع مع مسؤولي نادي باريس سان جيرمان، لبحث ضم اللاعب إلى صفوف بطل فرنسا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن رايولا سيلتقي خلال الزيارة مع البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان، والذي تولى المنصب خلفًا لأنتيرو هنريك.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن باريس سان جيرمان هو الأقرب لحسم صفقة دي ليخت، 19 عامًا، حيث عرض مسؤولو سان جيرمان 90 مليون يورو على أياكس لضم دي ليخت، إضافة إلى راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو، وهو ضعف الراتب الذي عرضه مسؤولو برشلونة على اللاعب، والذي يتراوح بين 7 و 8 ملايين يورو.

وأشارت التقرير إلى أن عقد دي ليخت مع باريس سان جيرمان سيكون لمدة 5 مواسم، في حالة انضمامه رسميًا إلى بطل فرنسا.

ويرغب نادي برشلونة الإسباني في الحصول على خدمات دي ليخت أيضًا، ولكن إدارة البلوغرانا ترفض الدخول في مزايدات مالية للتعاقد مع اللاعب الشاب.