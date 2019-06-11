غريزمان يحدد موعد حسم قراره بشأن مستقبله ويُلمح للرحيل عن الدوري الإسباني

قال أنطوان غريزمان، مهاجم منتخب فرنسا، عقب الفوز على أندورا في تصفيات يورو 2020، يوم الثلاثاء، إنه لا يزال الوقت مبكرًا لحسم قراره بشأن مستقبله.

وأضاف المهاجم الذي قرر الرحيل عن أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم المنقضي: ”أنا أول من يريد تحديد مستقبلي، لكن يتعين علينا الانتظار، لا أعرف ما إذا كنت سأستمر في الدوري الإسباني أم لا. خلال أسبوعين سنعرف ما سيحدث. أريد أن ألعب كرة القدم وأستمتع“.

وينتهي عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد في الأول من يوليو/تموز المقبل وهو التاريخ الذي سينخفض فيه تلقائيًا الشرط الجزائي في عقده من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.

ويعتبر برشلونة أبرز المهتمين بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي لكن يبدو أن غرفة خلع الملابس بالنادي الكتالوني ترفض اللاعب بعد كشفه العام الماضي عن رفضه الانتقال لبرشلونة من خلال فيديو وثائقي.

ورفض غريزمان عرضا من برشلونة في يونيو/ حزيران من العام الماضي ووثق حيرته الشخصية في فيلم وثائقي يحمل اسم ”القرار“ أنتجته شركة كوزموس المملوكة لجيرار بيكيه مدافع برشلونة نفسه.

ومع ذلك يمكن أن يتحقق ما قاله غريزمان بالانتقال بعيدًا عن الدوري الإسباني في نهاية الأمر رغم اللعب في الليغا لسنوات طويلة.