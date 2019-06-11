لوكاكو يقود بلجيكا لعبور اسكتلندا في تصفيات ”يورو 2020“ (فيديو)

سجل روميلو لوكاكو هدفين من مسافة قريبة لتفوز بلجيكا 3-صفر على اسكتلندا في ملعب الملك بودوان، اليوم الثلاثاء، لتحقق الانتصار الرابع على التوالي في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم وتبتعد عن مطارديها في المجموعة التاسعة.

وأضاف كيفن دي بروين الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع حيث هيمن منتخب بلجيكا المدجج بلاعبي الصف الأول والذي يتصدر تصنيف الفيفا للمنتخبات على المباراة منذ البداية.

لكن مع ذلك أخفق نجوم بارزون مثل دي بروين وايدن هازارد في كسر حالة الجمود حتى نهاية الشوط الأول عندما سجل لوكاكو برأسه في الشباك.

بلجيكا 3 × 0 اسكتلندا | اهداف اللقاء HD pic.twitter.com/5OWAoWCPhz — مجنوووووون كوره (@6y721J3dvCJOEkz) June 11, 2019

وبعدها سجل مهاجم مانشستر يونايتد هدفه الدولي 48 بعدما تابع تسديدة دي بروين التي أنقذها الحارس في البداية في الشباك في الدقيقة 57.

وكاد لوكاكو أن يسجل في مناسبتين أخريين لكن الكرة حادت عن المرمى حيث كان يسعى لإحراز ثلاثية بينما لاحت فرصة لاسكتلندا لتقليص الفارق من هجمة مرتدة نادرة في الدقيقة 85 لكنها أضاعتها.

وتحتل روسيا المركز الثاني في المجموعة بتسع نقاط بعد الفوز على قبرص 1-صفر بهدف وحيد في نجني نوفجورود سجله اليكسي ايونوف في الدقيقة 38.

ويأتي هذا الانتصار الصعب على عكس الفوز الكبير 9-صفر على سان مارينو يوم السبت. وفي وقت سابق اليوم فازت قازاخستان على سان مارينو 4-صفر لتحقق الانتصار الثاني في المجموعة.