ألمانيا تسحق إستونيا بثمانية أهداف.. وأيرلندا الشمالية تحقق انتصارا بشق الأنفس (فيديو)

سجلت ألمانيا خمسة أهداف في غضون 27 دقيقة في الشوط الأول لتسحق إستونيا 8-صفر، اليوم الثلاثاء، وتحقق ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات في المجموعة الثالثة بتصفيات بطولة أوروبا 2020.

وتملك ألمانيا الآن تسع نقاط متأخرة بثلاث نقاط عن أيرلندا الشمالية صاحبة الصدارة التي حققت أربعة انتصارات في أربع مباريات لكنها احتاجت إلى هدف في الدقيقة 86 عبر بادي مكنير لتفوز على مستضيفتها روسيا البيضاء 1-صفر.

المانيا 8 × 0 استونيا | اهداف اللقاء HD pic.twitter.com/pweFa9dVRD — مجنوووووون كوره (@6y721J3dvCJOEkz) June 11, 2019

وسجل ماركو رويس وسيرجي غنابري هدفين لكل منهما كما هز ليون جوريتسكا وإيلكاي غندوغان وتيمو فيرنر وليروي ساني الشباك لمنتخب ألمانيا في مباراة من طرف واحد.

وتسعى ألمانيا لاعادة بناء الفريق بعد مسيرة مخيبة في كأس العالم 2018 حيث خرجت من الدور الأول إضافة إلى هبوطها من درجتها في دوري الأمم الأوروبية.