الأمطار توقف مباراة السويد وتشيلي في كأس العالم للسيدات

تسببت أمطار غزيرة في توقف مباراة السويد أمام تشيلي اليوم الثلاثاء على إستاد رين في المجموعة السادسة لكأس العالم لكرة القدم للسيدات في فرنسا، في وقت كان يسود فيه التعادل دون أهداف بين الفريقين عند الدقيقة 72.

ومن الممكن أن يصب توقف المباراة لصالح منتخب تشيلي، الذي اضطر لمواجهة عاصفة من نوع مختلف على أرض الملعب بعد أن فرضت السويد سيطرتها الكاملة على أحداث اللقاء.

ولم تتمكن لاعبات تشيلي، التي تشارك في كأس العالم للسيدات لأول مرة، من الاستحواذ على الكرة لفترات طويلة، لكن السويد أخفقت من جانبها في الاستفادة من ذلك.

وتصدت كريستياني إندلر حارسة تشيلي وباريس سان جيرمان للعديد من المحاولات الخطيرة من منتخب السويد في الشوط الأول.