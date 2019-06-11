حقائق هامة عن الـ12 منتخبًا المشاركة في كوبا أميركا 2019

فيما يأتي حقائق عن الفرق الـ 12 التي تنافس في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم التي تنطلق في ساو باولو يوم الـ14 من يونيو/ حزيران:

* المجموعة الأولى

البرازيل

سجل البطولة: أحرزت اللقب ثماني مرات آخرها في 2007. احتلت المركز الثاني 11 مرة.

المدرب: تيتي

أهم لاعب: فيليب كوتينيو

الفرص: بعد تسعة انتصارات في آخر عشر مباريات وبتشكيلة مليئة بالمواهب وأمام جماهير متحمسة، تعد البرازيل من أقوى المرشحين لإحراز اللقب حتى دون نيمار المصاب.

بوليفيا

سجل البطولة: أحرزت اللقب في 1963. احتلت المركز الثاني في 1997.

المدرب: إدواردو بيجاس

أهم لاعب: مارسيلو مورينو

الفرص: تفشل بوليفيا عادة في تجاوز دور المجموعات، وليس من المتوقع أن تتأهل هذه المرة، لكنها ستمنح منافسيها معركة بدنية غير مريحة.

فنزويلا

سجل البطولة: كان أفضل ما حققته التأهل للدور قبل النهائي في 2011.

المدرب: رفائيل دودامل

أهم لاعب: سالومون روندون

الفرص: بعد سلسلة من النتائج المشجعة وفي وجود روندون بالإضافة إلى قرعة جيدة، من المفترض أن تسعى فنزويلا إلى التأهل لدور الثمانية على الأقل.

بيرو:

سجل البطولة: أحرزت اللقب في 1939 و1975.

المدرب: ريكاردو جاريكا

أهم لاعب: باولو جيريرو

الفرص: لخص جاريكا مستوى بيرو الذي لا يمكن توقعه بقوله أخيرًا، إن فريقه يمكنه الفوز على أي منافس والخسارة أمام أي منافس. من المفترض أن يكون التأهل لدور الثمانية هو هدف بيرو في البطولة.

* المجموعة الثانية:

الأرجنتين

سجل البطولة: أحرزت اللقب 14 مرة آخرها في 1993. احتلت المركز الثاني 14 مرة بما في ذلك آخر نسختين.

المدرب: ليونيل سكالوني

أهم لاعب: ليونيل ميسي

الفرص: تملك الأرجنتين تشكيلة هي الأضعف في السنوات الأخيرة، لكن التوقعات القليلة ربما تصب في مصلحتها. كما تعطي عودة سيرجيو أجويرو للفريق دفعة لميسي في الهجوم.

باراغواي

سجل البطولة: أحرزت اللقب في 1953 و1979. احتلت المركز الثاني ست مرات.

المدرب: إدواردو بريزو

أهم لاعب: ميجل ألميرون

الفرص: لا تزال تتحسس أقدامها بعد تولي بريزو المسؤولية في فبراير/ شباط عقب الاستقالة المفاجئة للمدرب السابق كارلوس أوسوريو، وسيكون التأهل لدور الثمانية إنجازًا كبيرًا في ظل الظروف المحيطة بالفريق ومستوى اللاعبين.

كولومبيا

سجل البطولة: أحرزت اللقب في 2001. احتلت المركز الثاني في 1975.

المدرب: كارلوس كيروش

أهم لاعب: جيمس رودريجيز

الفرص: لم ترتق كولومبيا لمستوى التوقعات في مشاركاتها الأخيرة في كوبا أمريكا، لكن بعد الاستعداد للبطولة بالفوز على بنما وبيرو يبدو المنتخب الكولومبي مصممًا على تقديم عروض أفضل هذا العام، خاصة في وجود المدرب صاحب الخبرة الكبيرة كيروش.

قطر

سجل البطولة: تشارك للمرة الأولى

المدرب: فيلكس سانشيز

أهم لاعب: المعز علي

الفرص: تطور مستوى قطر بشكل رائع بقيادة سانشيز مدرب الشباب السابق في برشلونة وبعد فوز كاسح بكأس آسيا، سيتطلع المنتخب القطري لإظهار أنه لن يكون خصمًا سهلًا حين يستضيف كأس العالم 2022.

* المجموعة الثالثة:

تشيلي

سجل البطولة: أحرزت اللقب في 2015 و2016. احتلت المركز الثاني أربع مرات.

المدرب: رينالدو رويدا

أهم لاعب: أرتورو فيدال

الفرص: بعد إحراز اللقب مرتين متتاليتين، تحول حلم تشيلي إلى كابوس بعد فشلها في التأهل لكأس العالم الأخيرة. واجه المدرب رويدا صعوبات في استعادة ثقة الفريق، وحقق خمسة انتصارات فقط في 13 مباراة.

أوروغواي

سجل البطولة: أحرزت اللقب 15 مرة آخرها في 2011.

المدرب: أوسكار تاباريز

أهم لاعب: لويس سواريز

الفرص: دول قليلة فقط يمكنها مجاراة الروح القتالية لمنتخب أوروجواي، خاصة في البطولة التي يعتبرها ملكًا له، وإذا كان ثنائي الهجوم سواريز وإدينسون كافاني في حالة جيدة، فإن فرصته كبيرة في الوصول للنهائي.

اليابان

سجل البطولة: تلقت دعوة مرة واحدة من قبل للمشاركة في البطولة في 1999 وفشلت في تجاوز دور المجموعات.

المدرب: هاجيمي مورياسو

أهم لاعب: شويا ناكاجيما

الفرص: مع اختيار المدرب مورياسو لتشكيلة صغيرة السن خالية من الخبرة، ستستخدم اليابان البطولة كتجربة من أجل الاستعداد لأولمبياد طوكيو العام المقبل، لكن تجاوز دور المجموعات لا يزال هدفًا واقعيًّا.

الإكوادور

سجل البطولة: كان أفضل ما حققته التأهل للدور قبل النهائي في 1959 و1993.

المدرب: هرنان جوميز

أهم لاعب: أنطونيو فالنسيا

الفرص: تمر الإكوادور بفترة تراجع منذ احتلالها المركز الثامن بين عشر فرق في تصفيات كأس العالم ولم تنتصر في مبارياتها الأربع الأخيرة، وستواجه صعوبات في تجاوز دور المجموعات.