سيرج غنابري: منتخب ألمانيا يسير في الطريق الصحيح

قال سيرج غنابري جناح منتخب ألمانيا إن جهود إعادة تشكيل الفريق بعد الخروج المفاجئ من كأس العالم العام الماضي تمضي على الطريق الصحيح، وأن الانتصار الثالث في تصفيات التأهل لبطولة أوروبا 2020 على إستونيا الثلاثاء المقبل من شأنه تعزيز ثقة اللاعبين في أنفسهم.

وحققت ألمانيا الفوز في أول مباراتين بالتصفيات أمام هولندا أولًا ثم روسيا البيضاء يوم السبت الماضي بعد تعديلات أجراها المدرب يواكيم لوف في تشكيلة الفريق لتصبح مختلفة عن السابق وتضمن ذلك استبعاد ماتس هوملز وتوماس مولر وجيروم بواتنغ.

وقال غنابري (23 عامًا) في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: ”لدينا فريق شاب ونفهم بعضنا بعضًا جيدًا لأننا عرفنا بعضنا منذ أن كنا نلعب في فئات الشباب والناشئين، هذا التطور يحمل قدرًا من المتعة“.

وتملك ألمانيا 6 نقاط في المجموعة الثالثة وتتأخر بفارق 3 نقاط عن أيرلندا الشمالية صاحبة الصدارة التي فازت على إستونيا 2/1 يوم السبت الماضي لتحقق فوزها الثالث على التوالي.

وقال غنابري: ”نشعر بالحيوية واللاعبون لديهم ثقة متبادلة في بعضهم، قدّم المنتخب أداءً أفضل هذا العام، حققنا الفوز مرتين (في التصفيات) ونأمل أن نحقق الانتصار مجددًا غدًا“.

وأضاف أن ”التطور إيجابي جدًا من اللاعبين ويعرفون بعضهم جيدًا وهذا ما يجعل الأمور أسهل كثيرًا، الآن نريد الاستمرار في هذا الطريق معًا“.

وفازت ألمانيا على أرض روسيا البيضاء 2/0 وكان بإمكانها تسجيل المزيد من الأهداف.

وأضاف أن ”ألمانيا تملك فرصًا أكبر للفوز على إستونيا، سنحاول بذل قصارى جهدنا لنفوز مجددًا بالنقاط الثلاث، كان لدينا العديد من الفرص لهز الشباك وكان علينا تسجيل مزيد من الأهداف أمام روسيا البيضاء“.

وتجرعت ألمانيا، بطلة العالم 4 مرات، صدمة الخروج من الدور الأول في كأس العالم العام الماضي في روسيا قبل أن تهبط لدرجة أدنى في أول نسخة من دوري الأمم الأوروبية.

لكن النتائج الإيجابية الأخيرة التي حققها المنتخب جذب المشجعين تدريجيًا إلى الملاعب حيث يتوقع أن يلعب المنتخب الألماني أمام ملعب ممتلئ بحوالي 26 ألف متفرج في ماينتس الثلاثاء المقبل.

وقال غنابري: ”كلما زاد عدد الجمهور في الملعب زاد الحافز لدى الفريق، حماس الجمهور يرتبط بالنتائج ونحن نريد مواصلة هذه الأجواء الرائعة“.